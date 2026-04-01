الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوجه تهمة إلى هاري ماجواير: نجم مانشستر يونايتد يواجه خطر الإيقاف لفترة أطول بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة بورنموث
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتخذ إجراءات عقب حادثة ملعب فيتاليتي
أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) توجيه تهمة إلى ماغواير عقب تحقيق في سلوكه خلال مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة التي انتهت بالتعادل 2-2 مع بورنموث. وكان الحكم ستيوارت أتويل قد أظهر البطاقة الحمراء المباشرة للاعب المنتخب الإنجليزي لحرمانه فريقًا منافسًا من فرصة واضحة لتسجيل هدف، لكن رد فعله على الطرد أدى الآن إلى توريطه في مشكلة أكبر مع السلطات.
شوهد ماجواير وهو يحتج على القرار قبل أن يتجه لمواجهة الحكم الرابع على خط التماس. وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بياناً أكد فيه توجيه التهمة: "تم توجيه تهمة إلى هاري ماجواير بعد طرده في الدقيقة 78 من مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد بورنموث يوم 20 مارس. ويُزعم أن المدافع تصرف بطريقة غير لائقة و/أو استخدم كلمات و/أو سلوكاً مسيئاً و/أو مهيناً تجاه الحكم الرابع عقب طرده. وأمام هاري ماجواير حتى 2 أبريل لتقديم رد".
- AFP
يبدو أن المدافع المخضرم يواجه إيقافاً مطولاً
في حين أن البطاقة الحمراء بسبب مخالفة متعمدة عادةً ما تؤدي إلى إيقاف قياسي لمباراة واحدة، فإن توجيه تهمة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من هذا النوع غالبًا ما يؤدي إلى إضافة مباريات أخرى إلى فترة الإيقاف. ويشكل هذا التطور ضربة قوية لمانشستر يونايتد، الذي يواجه بالفعل صعوبات عديدة في اختيار التشكيلة مع اقتراب نهاية الموسم.
طُرد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً بعد أن أعاق إيفانيلسون عندما كان المهاجم في طريقه نحو المرمى، وهو الحادث الذي أدى أيضاً إلى تسجيل بورنموث لهدف التعادل من ركلة الجزاء الناتجة عن ذلك. إذا تم تأييد التهمة، فقد يغيب ماجواير عن سلسلة مباريات حاسمة في الوقت الذي يسعى فيه فريق مايكل كاريك إلى تعزيز مركزه في جدول الترتيب.
مانشستر يونايتد يواجه تغييرات في خط الدفاع
يأتي توقيت توجيه التهمة في وقت سيئ للغاية بالنسبة لمانشستر يونايتد، في ظل استعداد الفريق لخوض مباريات الدوري المحلي. ومن المؤكد بالفعل أن ماغواير سيغيب عن المباراة المقبلة ضد ليدز يونايتد في 13 أبريل، لكن صدور حكم بالإدانة بتهمة استخدام لغة مسيئة قد يؤدي إلى استبعاده عن عدة مباريات أخرى.
وهذا قد يؤدي إلى غيابه عن المباراة المهمة ضد تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم 18 أبريل. ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو مصمم على ضمان إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويقال أيضاً إن ماغواير على وشك توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد، لكن الفريق لا يزال يعاني من صعوبة في الحفاظ على شباكه نظيفة، بعد أن استقبل 42 هدفاً في 31 مباراة بالدوري.
طرد نادر لقلب الدفاع
والمثير للدهشة أن هذه الطرد كان أول بطاقة حمراء يتلقاها ماغواير خلال فترة لعبه في أولد ترافورد. ويعود آخر طرد له في كرة القدم على مستوى الأندية إلى عام 2019، عندما كان لا يزال يلعب مع ليستر سيتي - ومن قبيل الصدفة، جاءت تلك البطاقة الحمراء أيضًا في مباراة ضد بورنموث.