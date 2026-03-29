الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطمئن برشلونة بشأن لامين يامال بعد إصابة رافينيا

تلقى هانسي فليك ضربة قوية بخبر إصابة رافينها في أوتار الركبة أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي خلال فترة التوقف الدولية الحالية. وسيغيب الجناح عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع تقريبًا، مما يترك فراغًا كبيرًا في هجوم برشلونة في مرحلة حاسمة من الموسم.

مع غياب البرازيلي عن سلسلة من المباريات الحاسمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ازدادت الضغوط على لامين يامال لقيادة الهجوم. يراقب الطاقم الطبي للنادي والجهاز الفني عن كثب حجم العمل الذي يقوم به الشاب مع المنتخب الإسباني، خوفاً من أن تؤدي أي غيابات أخرى إلى إخراج الموسم عن مساره تماماً.



