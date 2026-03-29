الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطمئن برشلونة بشأن لامين يامال بعد إصابة رافينيا
برشلونة قلق من انتكاسة رافينها
تلقى هانسي فليك ضربة قوية بخبر إصابة رافينها في أوتار الركبة أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي خلال فترة التوقف الدولية الحالية. وسيغيب الجناح عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع تقريبًا، مما يترك فراغًا كبيرًا في هجوم برشلونة في مرحلة حاسمة من الموسم.
مع غياب البرازيلي عن سلسلة من المباريات الحاسمة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ازدادت الضغوط على لامين يامال لقيادة الهجوم. يراقب الطاقم الطبي للنادي والجهاز الفني عن كثب حجم العمل الذي يقوم به الشاب مع المنتخب الإسباني، خوفاً من أن تؤدي أي غيابات أخرى إلى إخراج الموسم عن مساره تماماً.
تقدم "لا روخا" تطمينات مهمة
على الرغم من المخاوف الأولية من أن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا يتعرض لضغط مفرط، سارع الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) إلى تهدئة المخاوف في مجمع «سيوتات إسبورتيفا جوان جامبر».
ووفقًا لصحيفة "دياريو سبورت"، أبلغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم نادي برشلونة أن رفاهية اللاعبين هي شاغلهم الأساسي أثناء استعدادهم لكأس العالم المقبلة. وأشار المدير الفني لويس دي لا فوينتي إلى أن دقائق لعب يامال ستدار بحذر شديد، لضمان ألا يعود إلى ناديه وهو يعاني من إرهاق جسدي غير ضروري.
إدارة عبء العمل في كورنيلا
وقد أثيرت بعض المخاوف في وقت سابق من المعسكر عندما شوهد لامين يامال يتدرب بعيدًا عن المجموعة الرئيسية على دراجة ثابتة. ومع ذلك، نجح الشاب في خوض 63 دقيقة من المباراة الودية التي فازت فيها إسبانيا 3-0 على صربيا دون أن يشكو من أي ألم ناجم عن مشكلة سابقة في منطقة العانة كانت لا تزال تؤلمه.
كما أن الترتيبات اللوجستية للفترة الحالية كانت في صالح برشلونة. مع إقامة المباراة الثانية لمنتخب إسبانيا ضد مصر على ملعب RCDE في كورنيلا، سيتجنب اللاعبون المقيمون في كاتالونيا إجهاد السفر لمسافات طويلة، مما يتيح لهم استعادة عافيتهم بشكل أفضل والعودة بسلاسة إلى مهامهم مع النادي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ما هي الخطوة التالية للامين يامال؟
أوضح دي لا فوينتي أنه على الرغم من رغبة نجومه الدائمة في المشاركة على أرض الملعب، فإن التناوب يظل استراتيجية أساسية في هذه المباريات الودية. ويحرص مدرب المنتخب الإسباني على توزيع وقت اللعب على جميع لاعبي فريقه لضمان عدم إرهاق أي منهم قبل العودة إلى منافسات الدوريات المحلية.
يحرص برشلونة على ضمان أن يكون يامال في أفضل حالاته بعد فترة التوقف الدولية، حيث يواجه الفريق مباراة حاسمة ضد أتلتيكو مدريد في الجولة 30 من الدوري الإسباني. وبعد أربعة أيام فقط، سيلتقي الفريقان مرة أخرى، هذه المرة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.