الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يستبعد الحكم عن العمل لبقية الموسم بعد قراراته المثيرة للجدل في مباراة خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

بينما كان تركيز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منصبًا على طرد كوبارسي، غضب مدرب برشلونة هانسي فليك من حادثة أخرى وقعت خلال الهزيمة بنتيجة 2-0. وانتقد المدرب الألماني الحكام بعد أن بدا أن مارك بوبيل لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء عقب ركلة مرمى قصيرة من الحارس خوان موسو.

وقال فليك لمحطة موفيستار: "لا أعرف لماذا لم يتدخل نظام الفيديو المساعد (VAR)". "نحن جميعًا نرتكب أخطاء، لكن ما فائدة نظام الفيديو المساعد؟ لا أستطيع فهم ذلك. كان يجب أن يكون ركلة جزاء، وبطاقة صفراء ثانية، وبطاقة حمراء. هذا ما لا يجب أن يحدث".