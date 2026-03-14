يهدف اقتراح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEC)، وفقاً للتحليل التفصيلي الذي أجرته مجلة «كالتشو إي فينانزا» والذي نورد مقتطفات منه هنا، إلى إعادة التوازن إلى النظام من خلال الإبقاء على حصة مرتبطة بالنتائج الرياضية، مع إعادة توزيع الموارد غير المرتبطة مباشرة بالأداء بطريقة مختلفة.

أحد النقاط المركزية هو إلغاء ما يُعرف بـ "الركيزة القيمية"، وهي الآلية التي تمنح المكافآت بناءً على قيمة أسواق البث التلفزيوني والتصنيفات التاريخية للأندية.

وفقًا للنموذج الجديد:

سيخصص 62.5% من العائدات للمشاركة في المسابقات؛

سيتم توزيع 37.5% على أساس النتائج الرياضية.

كما سيتغير التوزيع بين مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاث:

50% لدوري أبطال أوروبا

30% لدوري أوروبا

20% لدوري المؤتمرات

انطلاقاً من مجموع جوائز مالية يزيد عن 3.5 مليار يورو، تشير المحاكاة إلى هذا التوزيع الجديد:

دوري أبطال أوروبا: 1.763 مليار (حوالي 2.467 مليار حالياً)

الدوري الأوروبي: 1.058 مليار (565 مليون حالياً)

دوري المؤتمرات: 705 ملايين (285 مليون حالياً)

آلية إعادة التوزيع الوطنية الجديدة.

هناك مستجد آخر مهم يتعلق بتوزيع الحصة المرتبطة بالمشاركة.

وفقًا للنموذج المقترح، لن تذهب هذه الموارد مباشرة إلى الأندية المؤهلة للمشاركة في البطولات الأوروبية، بل ستُحوّل إلى الدوريات الوطنية، التي ستتولى مهمة إعادة توزيعها على جميع أندية الدوري.

في حالة إيطاليا، وبالاستناد إلى جوائز موسم 2024/25، ستبلغ حصة المشاركة حوالي 202 مليون يورو:

85% مخصصة لأندية الدوري الإيطالي

15% للأندية في دوري الدرجة الثانية

الهدف هو تقليل التفاوتات الاقتصادية بين الفرق المشاركة في الكؤوس وتلك التي تبقى خارجها.