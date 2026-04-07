Goal.com
مباشر
Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro League
أحمد فرهود

"مقارنتنا بالاتحاد والأهلي ظالمة"!.. سر عدم تخفيض إدارة الهلال لـ"أسعار التذاكر" رغم الغضب الجماهيري

الهلال
الأهلي
الاتحاد
دوري روشن السعودي

كواليس مثيرة من داخل البيت الهلالي..

يواجه مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد، هجومًا عنيفًا للغاية؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبسبب هذه الأسعار المرتفعة؛ لم يستطع الكثير من جمهور الهلال حضور مباريات الفريق الأول، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.

  Al Hilal Nawaf Bin Saad

    إدارة الهلال "تعجز" عن حل أزمة أسعار التذاكر

    وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز عن كواليس مثيرة، في أزمة ارتفاع أسعار تذاكر مباريات نادي الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك على ملعب "المملكة أرينا"، في العاصمة السعودية الرياض.

    الجماز أكد في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الثلاثاء، أن إدارة الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، تعلم أن أسعار التذاكر مرتفعة بالفعل؛ ولكنها لا تستطيع التحرك لمعالجة هذه الأزمة، مثلما يتمنى الجمهور.

    • إعلان
  Prince Nawaf bin Saad Hilal Fans

    سر "عدم تخفيض" أسعار تذاكر مباريات الهلال

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. شرح الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز الأسباب الحقيقية؛ وراء عجز إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، عن حل أزمة ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

    وأرجع الجماز عجز الإدارة الهلالية عن حل الأزمة، إلى مجموعة من الأسباب؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أسعار التذاكر الحالية؛ تم تحديدها في الميزانية التي وضعتها الإدارة السابقة، برئاسة فهد بن نافل.

    * ثانيًا: سداد جزء من قيمة إيجار ملعب "المملكة أرينا"؛ من خلال إيرادات بيع تذاكر مباريات الفريق الأول، على أرضه.

  • رد إدارة الهلال على المقارنة بأسعار الاتحاد والأهلي!

    وأخيرًا.. شدد الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز على أن إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد، ترى أنه من الظلم مقارنة أسعار تذاكر مباريات الفريق الأزرق؛ بتلك المُتعلقة بلقاءات عملاقي جدة الاتحاد والأهلي، على أرضهما ووسط جماهيرهما.

    وأشار الجماز إلى أن الإدارة الهلالية، تؤكد أن سعة مدرجات ملعب "الإنماء"، الذي يخوض عليه الأهلي والاتحاد مبارياتهما؛ أكبر بكثير من "المملكة أرينا"، الخاص بالزعيم الهلالي.

    وبالتالي.. لا يحتاج عملاقا جدة رفع أسعار التذاكر، مثلما يحدث مع الهلال؛ لأن سعة ملعب "الإنماء"، تسمح لهما بتحقيق مكاسب مالية كبيرة.

  Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi Final

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 27 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".