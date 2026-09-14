القادسية أحرج الاتحاد والأهلي أمام الوصل .. روي فيتوريا فشل في الحفاظ على إرثه مع النصر و"آفة المواهب السعودية" أصابت مصعب الجوير!

الجميع في دوري روشن السعودي يعاني من الإرهاق وضغط المباريات، والظروف واحدة على الجميع، لذا دخل الثلاثي الاتحاد، الأهلي والقادسية مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27 ببعض البدلاء مع تفضيل إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين .. لكن بنو قادس وحدهم من صمد!
الاتحاد في هذه المرحلة، خطف نقطة تعادل شاقة أمام الشمال القطري (1-1)، بهدف البديل جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 4+90.
أما الأهلي فحاله كحال العميد، حيث تعادل بشق الأنفس أمام باختاكور الأوزبكي (1-1)، بفضل هدف البديل فراس البريكان في الدقيقة 3+90.
بينما كان القادسية أفضلهم حالًا، حيث دخل مواجهة الوصل بإراحة نجوم كماتيو ريتيجي، ناهيتان نانديز وكريستوفر بونسو باه، قبل الدفع بهم في بداية الشوط الثاني، وبعدها بدقائق نجح الثلاثي في تأمين الثلاث نقاط..
بونسو باه صنع فسجل خوليان كينيونيس، بينما سجل ريتيجي من صناعة الظهير المتألق محمد أبوالشامات.
التأثير السريع لبدلاء القادسية يعكس صورة واضحة على قوة الفريق الذي شكله رودجرز، ما يشير إلى أنه على موعد الموسم الجاري مع مزاحمة الكبار على الألقاب وليس مجرد المشاركة.