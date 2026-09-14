القادسية أحرج الاتحاد والأهلي أمام الوصل .. روي فيتوريا فشل في الحفاظ على إرثه مع النصر و"آفة المواهب السعودية" أصابت مصعب الجوير!

حقق القادسية السعودي اليوم الإثنين، انتصارًا تاريخيًا أمام الوصل الإماراتي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

أصحاب الأرض سجلوا ثنائيتهم في الدقيقتين 57 و61 عن طريق خوليان كينيونيس والبديل ماتيو ريتيجي، قبل أن يقلص الضيوف الفارق بهدف في الدقيقة 6+90 عن طريق لياندرو ليت.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة القادسية والوصل، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..