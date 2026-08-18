مستجدات الاتحاد: التواصل مع وكيل نجم الأهلي.. ومفاجأة في "غياب" موسى ديابي ضد النجمة

في البداية.. تحدث محمد الصوينع، مراسل شبكة قنوات "ثمانية"، عن غياب الجناح الفرنسي موسى ديابي، عن مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي النجمة، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027.

الصوينع أكد أن غياب ديابي، عن مواجهة الاتحاد ضد النجمة؛ ليس له أي علاقة بإصابة اللاعب، كما توقع البعض.

وأشار الصوينع إلى أن غياب النجم الفرنسي، عن مباراة دور الـ32 من أغلى الكؤوس، قد يكون بسبب اقتراب رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم، في الأيام القادمة.