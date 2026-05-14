إصابة قوية تضرب نجم الاتحاد ضد الاتفاق.. والغياب قد يكون طويلًا!

ومن ناحيته.. أبدى الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، رأيه في حالة النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح عملاق جدة الاتحاد؛ وذلك خلال مواجهة نادي الاتفاق، مساء يوم الخميس.

الشهراني أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى أن بيرجفاين نزل بشكلٍ خاطئ على ركبته اليمنى؛ ما أدى إلى الإصابة، التي خرج على إثرها من أرضية الملعب.

وكتب عن ذلك: "إصابة نجم الاتحاد، جاءت بعد تعرضه للتدخل على القدم اليسرى؛ الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن، والنزول على الركبة اليمنى".

وأعلن الشهراني أن هذا النوع من النزول على الركبة؛ يؤدي إلى التالي:

* أولًا: إصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة.

* ثانيًا: إصابة في الغضروف الداخلي.