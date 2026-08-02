لا تراجع رغم فشل بيع كأس العالم: اليويفا يعتزم مقاضاة إنفانتينو .. "ممنوع إتلاف أو حذف أي وثيقة"

ورفض الاتحاد الأوروبي، في بيانه، ما وصفه بالتعامل مع كأس العالم كمنتج استثماري، لواحدة من أعظم الموروثات الرياضية لكرة القدم، والتي بنيت على يد اللاعبين والمنتخبات والمشجعين، ولا يمكن التنازل عن أي جزء من ذلك للمستثمرين من القطاع الخاص، معلنًا أن "المونديال ليس للبيع".

وبالمثل، وجه كل من الاتحادين الآسيوي وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف"، انتقادًا شديد اللهجة، تجاه الفيفا، بداعي عدم فتح باب التشاور إزاء ذلك القرار.

وأمام موجة الغضب العالمية، قرر إنفانتينو، الإعلان عن التراجع، في بيان رسمي، أكد فيه أن المشروع لن يمضي قدماً إلا بعد التشاور والحصول على دعم أغلبية اتحاداتها الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً. لكن إنفانتينو أقرّ يوم الجمعة بأن الانقسام المتزايد الحدة المحيط بالخطة جعل استمرارها مستحيلاً.

وقال إنفانتينو: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، اتضح أن المشروع تسبب في انقسامات من طبيعة تجعلها، بغض النظر عن مستوى الدعم، لم تعد تصب في مصلحة الهدف الذي وُضع منذ البداية».

وأضاف إنفانتينو أنه يعتزم جمع الأطراف المتعارضة معاً خلال الأسابيع المقبلة، مع التركيز على مواصلة تنمية الرياضة في الدول التي تحتاج إلى أكبر قدر من الدعم.