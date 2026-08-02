لا تراجع رغم فشل بيع كأس العالم: اليويفا يعتزم مقاضاة إنفانتينو .. "ممنوع إتلاف أو حذف أي وثيقة"

رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، من حدة رسائل التهديد إلى الفيفا، فيما يتعلق بخطته لبيع كأس العالم، رغم تراجع السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، عن ذلك القرار.
وأثار إنفانتينو جدلًا عالميًا، على خلفية إعلان الفيفا، الثلاثاء، عن خطة تأسيس شركة "FIFA Forward Enterprise"، بقيمة 20 مليار دولار، لإدارة كأس العالم، وفعاليات أخرى، فضلًا عن طرح حصص بنسب تصل إلى 20% لمستثمرين خارجيين، أثار حالة من الاعتراض الجماعي، والذي دفع الاتحاد الأوروبي "يويفا"، لإعلان مقاطعة أي مسابقة تابعة للفيفا، إذا ما ظل قائمًا على هذا المشروع.