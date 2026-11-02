عكس الوصل .. أنباء عن تحذير الآسيوي لشباب الأهلي بـ"العقوبات" حال الانسحاب أمام الهلال!

وأشارت صحيفة "عكاظ"، إلى أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بصدد معاقبة فريق شباب الأهلي، حال إصراره على عدم خوض مباراة الهلال، استنادًا للائحة التي تنص على أن الانسحاب بدون عذر قهوي يعتبر انسحابًا من البطولة وليس من مباراة واحدة، مع الإنذار بغرامة لا تقل عن 50 ألف دولار في حالة تأكيد الانسحاب.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الآسيوي قرر التدخل بشكل عاجل، بعد تجاهل مسؤولي شباب الأهلي، لجميع اتصالات نادي الهلال، على الرغم من إنهاء جميع الترتيبات الخاصة باستقدام بعثة الفريق الإماراتي إلى الرياض، لخوض المباراة المقررة غدًا "الثلاثاء"، في الجولة الرابعة من دوري النخبة الآسيوية.

* تحديث: أعلن نادي شباب الأهلي عن تواجد بعثة الفريق في الرياض، بمنشور عبر منصة (إكس)، قال فيه "نحن في الرياض كما وعدناكم، يا رياض العز جيناكم، شوقًا لكم ولأهلها. من دار المحبة إلى دار العز، يا هلا بالرياض وأهلها.

وكان الإعلامي معن القويعي قد ذكر بأن إدارة شباب الأهلي لم ترد على اتصالات الهلال والاتحاد السعودي، وكذلك الخطابات الرسمية المرسلة، في الوقت الذي وصل فيه مراقب المباراة والطاقم التحكيمي إلى السعودية، فيما قال الإعلامي محمد النجيري إن النادي أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد الآسيوي للمطالبة بتأجيل مباراته ضد الزعيم.