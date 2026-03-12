وثيقة رسمية تنهي أسطورة "ترشيح النصر" .. السيناريو الأقرب لحل أزمة تأجيل "دوري أبطال النخبة وآسيا 2"!

الموقف لا يزال غامضًا، هكذا آلت نتائج اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع ممثلي اتحادات دول غرب آسيا، من أجل رسم خارطة المباريات الإقصائية من البطولات القارية، بعد أزمة التأجيل على خلفية الصراع العسكري بين أمريكا وإسرائيل وإيران.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباريات الذهاب والإياب لأندية غرب آسيا، في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال النخبة، وربع نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، إلى وقت لاحق، في ظل الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة.
وتشارك أندية الأهلي (حامل اللقب) والهلال والاتحاد، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما يسير النصر في طريق المنافسة ببطولة دوري أبطال آسيا 2.