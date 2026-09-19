ما أن أطلق الحكم السويسري ساندرو شيرر، صافرة النهاية، معلنًا تتويج ماميلودي صن داونز بلقب كأس القارات الثلاث، حتى انفجرت رسائل الغضب في أوساط الأهلي، والكرة السعودية، فيما وًصف بفشل الإدارة في التعامل مع "موجة التغيير"، التي مرّ بها بطل النخبتين، مطلع الموسم الجاري.

الأهلي كان يعول كثيرًا على لقب كأس "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ"، من أجل تحقيق إنجاز لم يسبق أن حدث في الملاعب السعودية، خاصة وأنه امتلاك زمام السيطرة على مجريات الشوط الأول، وكان يملك القدرة على التقدم بفارق كبير، قبل أن يحسم صن داونز، المواجهة، بفضل ثنائية نونو سانتوس.

وبدوره، نال المدرب الأهلاوي مارينو بوسيتش، قدرًا كبيرًا من الهجوم، بشأن قراراته الغريبة خلال المباراة، ليعود إلى الأذهان اسم الألماني ماتياس يايسله، خاصة في ظل التنديد بعدم إيجاد بديل مناسب له، من أجل قيادة الأهلي.

وبنظرة حيادية، لنستعرض معًا أبعاد هذا الأمر، وهل يستحق الأهلي البكاء على رحيل يايسله؟ خاصة لما شهدته المباراة من سيطرة وفوزًا كان في المتناول؟