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محمود خالد

خليفة يايسله: كونتي وصاحب معجزة ليفربول .. بدلاء متاحين يا الأهلي ولا تلتفت لحديث دي بروينه!

فقرات ومقالات
دوري روشن السعودي
الأهلي
ماتياس يايسله
أنتونيو كونتي
فيتور بيريرا
أولي فيرنر
زلاتكو داليتش
إيدي هاو
رافاييل بينيتيز
توماس فرانك
مارسيلو جاياردو

من تراه مدربًا للأهلي بعد رحيل يايسله؟

هبّت رياح التغيير في الأهلي، المدرب الألماني ماتياس يايسله يتجه نحو إنهاء رحلة ثلاثة مواسم، شهدت رحلة صعود "رائعة" لكتيبة الراقي، من فريق عائد إلى دوري المحترفين، بعدما تجرع مرارة الهبوط للدرجة الأولى، إلى بطل نخبة آسيا لموسمين متتاليين.

ماتياس يايسله بات مرشح "أول" لتدريب نيوكاسل يونايتد، في الموسم المُقبل، خلفًا للمدرب إيدي هاو، الذي قدم استقالته بعد 5 مواسم على رأس الإدارة الفنية، فيما باتت الصفقة على وشك الانتهاء.

رحيل مفاجئ، تزامن مع انتهاء المعسكر الإعدادي للأهلي في النمسا والبرتغال، ومع عودة البعثة إلى جدة، في الوقت الذي يتأهب فيه للمرحلة الأخيرة من التجهيزات للموسم الجديد، يعتزم يايسله حزم أمتعته والرحيل إلى الدوري الإنجليزي، ليصبح الراقي أمام اختبار صعب، باستقطاب مدير فني جديد لم يتدخل في الصفقات الصيفية التي أبرمها الراقي، ولم يحضر المعسكرات الخارجية للفريق.

أضف إلى ذلك، أن المدير الفني للأهلي، سيكون أمام تحدٍّ عاصف، بخوض "5" بطولات مختلفة في موسم واحد، ما بين دوري روشن، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2026"، ما يعني أن أي تعثر أو خروج خالي الوفاض، سيعني مغادرته سريعًا لقلعة الراقي.

السؤال هو: "من يخلف ماتياس يايسله في الأهلي؟"، هناك العديد من الخيارات، رغم أن تلك المرحلة تتطلب تدخلًا سريعًا من الإدارة، لحسم ذلك الملف، مع تبقي 14 يومًا على انطلاق الموسم الجديد "2026-2027"..

  • Vitor Pereira Nottingham Forest 2025-26Getty

    فيتور بيريرا .. المدرسة البرتغالية "الأضمن"

    بالنظر في تاريخ الكرة السعودية، فإن المدرسة البرتغالية دومًا ما كانت الخيار الأمثل للأندية، مع وجود بعض الاستثناءات، والتي كان ماتياس يايسله أحدها بالطبع، بعدما قاد الأهلي للقبين في دوري أبطال آسيا للنخبة والسوبر السعودي.

    وبحسب رواية الصحفي ساشا تافوليري، فإن إدارة الأهلي بدأت المحادثات مع البرتغالي فيتور بيريرا، الذي سبق وأن قاد الراقي في موسم 2013-2014، وبلغ معه الفريق نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما اكتفى بالوصافة أمام الشباب، فضلًا عن ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ودور الثمانية في كأس ولي العهد.

    مدرب يعشق طريقة 3-4-2-1 أو 4-3-3، وتقوم سياسته على الضغط المتقدم لاستعادة الكرة، ويلعب على المنظومة الجماعية، والذي كانت محطته الأخيرة مع نوتنجهام فورست، الذي اختتم الموسم في المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، ونجح في ضمان البقاء، فيما وصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، ما قد يعطي مؤشرًا على تولية البرتغالي الاهتمام بالمنافسات القارية، على حساب التنافس المحلي، الذي يطمح فيه الأهلي لاستعادة لقب الدوري الغائب منذ 2016، علمًا بأن فيتور سبق وأن خاض تجربة ثانية في الدوري السعودي، من بوابة الشباب، قبل أن يرحل لتدريب وولفرهامبتون في منتصف الموسم.

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  • De Bruyne ConteGetty Images

    أنطونيو كونتي .. لا تلتفتوا لحديث دي بروينه

    ماذا لو فكر الأهلي في مدرب مثل أنطونيو كونتي؟ المدرب الإيطالي المخضرم الذي ارتبط اسمه أيضًا بالنصر والاتحاد، بعد رحيله عن تدريب نابولي.

    المدرب الصارم الذي يعتمد على الانضباط الدفاعي والمرتدات، ويلجأ إلى "ثلاثي" الدفاع، قد يكون حلًا مثاليًا للأهلي، إذا ما أراد المنافسة على استعادة لقب دوري روشن السعودي.

    ولكن، رغم أن كونتي اشتهر بكونه "بطل الدوريات"، إلا أن أبرز ما يعيبه هو الغياب عن التتويجات القارية، وأيضًا "التشتت"، فهو الذي قاد تشيلسي للقب الدوري الإنجليزي، بـ93 نقطة، وفاز مع يوفنتوس وإنتر ونابولي، بالدوري الإيطالي، إلا أنه لم يسبق أن حقق أي بطولة قارية، رغم أنه وصل إلى النهائي، مرة وحيدة، مع إنتر في الدوري الأوروبي "2019–2020"، قبل أن يخسر اللقب.

    وفي هذا، يجب على إدارة الأهلي ألا تلتفت لحديث النجم البلجيكي كيفن دي بروينه، الذي انتقده بعد مغادرة نابولي، قائلًا إنه أفقدهم متعة كرة القدم.

  • Ole WernerGetty Images

    أولي فيرنر .. مكتشف ديوماندي

    ونوّه الإعلامي وليد سعيد، المقرب من البيت الأهلاوي، بأن إدارة الأهلي تفاوض خمسة مدربين في الوقت الحالي، أحدهم ألماني، دون الكشف عن هويته.

    وإذا ما أراد الأهلي أن يختار "خليفة" لماتياس يايسله، فإن مواطنه أولي فيرنر، الذي رحل مؤخرًا عن تدريب لايبزيج، يعد أفضل خيار لاستكمال مسيرة المدرسة الألمانية في قلعة الراقي.

    المدرب فيرنر، صاحب الـ38 عامًا، الذي يعتمد اسلوب 4-3-3 الهجومي، قد أطلق العنان لبزوغ نجم الموهبة الإيفوارية يان ديوماندي، الذي ارتبط اسمه بمفاوضات ريال مدريد وبرشلونة، والذي اعترف لايبزيج بأنه ساهم في إعادة بناء الفريق وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال المركز الثالث في البوندسليجا، إلا أن النادي قرر الانفصال عنه، بحثًا عن نهج جديد.

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  • Zlatko Dalic Croatia 2026Getty Images

    زلاتكو داليتش .. صانع إعجاز كرواتيا

    إذا ما أردنا الحديث عن مدرب يملك خبرة سابقة في الخليج، وحقق إنجازات تدريبية كبرى، ويتشابه اسلوبه التكتيكي مع يايسله، فلنتجه إلى الكرواتي زلاتكو داليتش.

    صاحب الـ59 عامًا، الذي يعتمد سياسة 4-2-3-1، والذي قاد "الجيل الذهبي" لكرواتيا، لكتابة التاريخ في نهائيات كأس العالم، بالوصول إلى نهائي 2018، والفوز ببرونزية 2022، فيما قرر أن يرحل عن تدريب الكروات، بعد الإقصاء المبكر من مونديال 2026 من دور الـ32.

    فضلًا عن ذلك، فإن زلاتكو، سبق وأن درب الهلال، وقاده للفوز بلقب كأس ولي العهد، بموسم 2012-13، كما حقق لقب الدوري الإماراتي مع العين.

  • Eddie Howe Newcastle 2025-26Getty

    إيدي هاو .. تبادل مدارس مع الأهلي

    ربما تكون الصفقة المفاجئة هذا الموسم، فرغم تصريحه بأنه يريد أخذ استراحة من كرة القدم، بعد تقديم استقالته من تدريب نيوكاسل، ولكن، ماذا لو أقنع الأهلي، المدرب الإنجليزي إيدي هاو، بأن يتولى قيادته؟

    المدرب الذي يعشق الكرة الهجومية، والضغط العالي، إذا ما قبل بفكرة تدريب الأهلي، فإنه ستكون بمثابة صفقة تبادلية، بعد ترشيح ماتياس يايسله لقيادة نيوكاسل.

    وكان لإيدي هاو الفضل في المرحلة التحولية لنيوكاسل، الذي قاده للتأهل "مرتين" إلى دوري أبطال أوروبا، وتحقيق لقب كأس كاراباو، بعد غياب 70 عامًا عن المنصات، الأمر الذي يجعله مرشحًا يستحق النظر من إدارة الأهلي، وإن كان عليهم إقناعه بتأجيل رغبته في الاستراحة لإشعار آخر.

  • Rafa BenitezGetty

    رافائيل بينيتيز .. ذكريات معجزة اسطنبول

    هل تتذكر هذا المدرب الإسباني المخضرم، الذي قاد ليفربول من "الوحل"، وصنع معه معجزة اسطنبول قبل 21 عامًا، حينما حقق عودة تاريخية أمام ميلان، وانتزع منه لقب دوري أبطال أوروبا؟

    رافائيل بينيتيز، صاحب الـ66 عامًا، الذي درب ريال مدريد وإنتر وتشيلسي، قاد باناثينايكوس خلال الموسم الماضي، قبل أن يرحل عنه في شهر مايو.

    المدرب الإسباني الذي تحدث عن نفسه بأنه يغلب عقله دائمًا، دون اعتراف بالأمور العاطفية، والذي يفكر في كرة القدم، في كل خطوة بحياته، اشتهر بالألقاب القارية في مسيرته التدريبية، حيث فاز مع فالنسيا وتشيلسي بالدوري الأوروبي، وحقق الدوري الإسباني مرتين مع فالنسيا.

  • Thomas FrankGetty

    توماس فرانك .. ثورة برينتفورد

    المدرب الدنماركي، صاحب الـ52 عامًا، والذي كان شاهدًا على ثورة برينتفورد، وقاد توتنهام في الموسم الماضي، إلا أنه لم يستمر معه طويلًا.

    توماس فرانك، مدرب يتمتع بمرونة تكتيكية، ويعتمد في تدريبه على سلاح الركلات الثابتة، ويفضل الاعتماد على الضغط العكسي وتضييق المساحات أمام الخصم، مع التحولات الهجومية المباشرة.

    فرانك الذي أعاد برينتفورد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عام 2021، بعد غياب استمر 74 عامًا، ونجح في أن يصبح "شوكة" في حلق الكبار، بعدما فاز على آرسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

  • Gallardo(C)Getty Images

    مارسيلو جاياردو .. خبرة في السعودية

    وإذا ما فكر الأهلي في استقطاب مدربين سبق وأن خاضوا تجارب في الدوري السعودي، ومتاحين في الوقت الحالي، فبخلاف زلاتكو - الذي سبق وأن تحدثت عنه -، هناك مدربون آخرون مثل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

    مدرب ريفر بليت التاريخي، الذي رحل عنه في فبراير الماضي، سبق وأن خاض تجربة مع الاتحاد، وإن لم تكلل بالنجاح، حيث كان شاهدًا على موسم 2023-2024، الذي شهد انتكاسات العميد أمام الهلال في جميع المسابقات.

    قد يرجع فشل تجربة جاياردو مع الاتحاد، إلى ذلك التوتر الذي حدث في غرفة تغيير الملابس، الأمر الذي قد يجعل الوضع مختلفًا إذا ما رحل إلى فريق أكثر هدوءًا نسبيًا، رغم موجة التغيير التي يشهدها الراقي أيضًا في الوقت الحالي.

    هناك مدربون آخرون أيضًا، مثل البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي رحل مؤخرًا عن الاتحاد، بنهاية الموسم الماضي، إلا أنه ربما يسقط في نفس فخ العميد، من حيث عدم تجهيز الفريق في فترة الإعداد، أو اختيار العناصر، ما يجعل فكرة ترشيحه لتلك المهمة أمرًا بعيد المنال.

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