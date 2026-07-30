خليفة يايسله: كونتي وصاحب معجزة ليفربول .. بدلاء متاحين يا الأهلي ولا تلتفت لحديث دي بروينه!

هبّت رياح التغيير في الأهلي، المدرب الألماني ماتياس يايسله يتجه نحو إنهاء رحلة ثلاثة مواسم، شهدت رحلة صعود "رائعة" لكتيبة الراقي، من فريق عائد إلى دوري المحترفين، بعدما تجرع مرارة الهبوط للدرجة الأولى، إلى بطل نخبة آسيا لموسمين متتاليين.

ماتياس يايسله بات مرشح "أول" لتدريب نيوكاسل يونايتد، في الموسم المُقبل، خلفًا للمدرب إيدي هاو، الذي قدم استقالته بعد 5 مواسم على رأس الإدارة الفنية، فيما باتت الصفقة على وشك الانتهاء.

رحيل مفاجئ، تزامن مع انتهاء المعسكر الإعدادي للأهلي في النمسا والبرتغال، ومع عودة البعثة إلى جدة، في الوقت الذي يتأهب فيه للمرحلة الأخيرة من التجهيزات للموسم الجديد، يعتزم يايسله حزم أمتعته والرحيل إلى الدوري الإنجليزي، ليصبح الراقي أمام اختبار صعب، باستقطاب مدير فني جديد لم يتدخل في الصفقات الصيفية التي أبرمها الراقي، ولم يحضر المعسكرات الخارجية للفريق.

أضف إلى ذلك، أن المدير الفني للأهلي، سيكون أمام تحدٍّ عاصف، بخوض "5" بطولات مختلفة في موسم واحد، ما بين دوري روشن، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس القارات للأندية "إنتركونتينينتال 2026"، ما يعني أن أي تعثر أو خروج خالي الوفاض، سيعني مغادرته سريعًا لقلعة الراقي.

السؤال هو: "من يخلف ماتياس يايسله في الأهلي؟"، هناك العديد من الخيارات، رغم أن تلك المرحلة تتطلب تدخلًا سريعًا من الإدارة، لحسم ذلك الملف، مع تبقي 14 يومًا على انطلاق الموسم الجديد "2026-2027"..