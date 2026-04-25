الأهلي بطل النخبة الآسيوية "الثانية": القدر أنصف العازف .. الخبرة غلبت "قبح" ماتشيدا وسيناريو مختلف لنطحة زيدان!

فعلها الأهلي مجددًا، ونصب نفسه زعيمًا لقارة آسيا، وحقق لقب دوري أبطال النخبة، للمرة الثانية تواليًا، بعد إنهاء رحلة ماتشيدا الياباني، بهدف نظيف، في نهائي امتد لشوطين إضافيين، في قلب جدة.

أمام أنظار 58.984 مشجع، جاء الفرج عند فراس البريكان، من جملة هجومية، بعرضية رياض محرز وتثبيت فرانك كيسييه، ثم لمسة البريكان الذي عزف ألحانه فوق أرض ميدان الإنماء.

الأهلي أثبت بأنه "ممثل السعودية الأمثل" في آسيا، من قلب جدة، حمل كأسه الأولى في 2025، ثم رفع الكأس الثانية في 2026، ليخلد اسمه بحروف من ذهب، في صفحات التاريخ القاري، ويواصل زعامته الآسيوية، ويقطع تذكرة جديدة نحو كأس الإنتركونتينينتال، ويظفر بجائزة الـ12 مليون دولار.