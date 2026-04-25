محمود خالد

الأهلي بطل النخبة الآسيوية "الثانية": القدر أنصف العازف .. الخبرة غلبت "قبح" ماتشيدا وسيناريو مختلف لنطحة زيدان!

الأهلي يضيف النجمة الآسيوية الثانية..

فعلها الأهلي مجددًا، ونصب نفسه زعيمًا لقارة آسيا، وحقق لقب دوري أبطال النخبة، للمرة الثانية تواليًا، بعد إنهاء رحلة ماتشيدا الياباني، بهدف نظيف، في نهائي امتد لشوطين إضافيين، في قلب جدة.

أمام أنظار 58.984 مشجع، جاء الفرج عند فراس البريكان، من جملة هجومية، بعرضية رياض محرز وتثبيت فرانك كيسييه، ثم لمسة البريكان الذي عزف ألحانه فوق أرض ميدان الإنماء.

الأهلي أثبت بأنه "ممثل السعودية الأمثل" في آسيا، من قلب جدة، حمل كأسه الأولى في 2025، ثم رفع الكأس الثانية في 2026، ليخلد اسمه بحروف من ذهب، في صفحات التاريخ القاري، ويواصل زعامته الآسيوية، ويقطع تذكرة جديدة نحو كأس الإنتركونتينينتال، ويظفر بجائزة الـ12 مليون دولار.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية أبرز النقاط حول نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة "2025-2026"، بين الأهلي وماتشيدا..

  Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite Final

    هكذا جاء "قبح" أداء ماتشيدا .. وخبرة الأهلي قالت كلمتها

    إذا قيل عن ماتشيدا بأنه فريق "قبيح"، لأنه لا يقدم نموذج الكرة اليابانية، ويعتمد بشكل مبالغ على الكرات الثابتة، ويلجأ إلى الدفاع والكرات الطويلة، فإن ما شاهدناه في النهائي، سيناريو اختلف نسبيًا خاصة في الشوط الثاني، فريق يضغط ولاعبي الأهلي مجبرون على التراجع للخلف، ترك السيطرة للأهلي، وفي المقابل، نجوم الراقي يجدون صعوبة في الخروج بالكرة.

    الأهلي نجح أكثر من مرة في كسر الضغط بكرات بينية طويلة، مستغلًا انطلاقات جالينو من الزاوية اليسرى، إلا أن خطورته تضاءلت كثيرًا في ثاني 45 دقيقة، حيث لعب على الدفاع والمرتدّات، خاصة مع طرد زكريا هوساوي، الذي مثل واحدة من أغرب لقطات المباراة.

    وبين الأهلي وماتشيدا، كان الأمر سجالًا، تقاسما الخطورة في كل شوط، وأيضًا مع اللجوء للوقت الإضافي، سيطرة أهلاوية قوبلت بتنظيم ماتشيدا، مع بعض التدخلات الخشنة، التي يمكن وصف أداء الفريق الياباني بها بـ"القبيح"، كما كانوا يلقبونه. الأمر الذي بلغ حد تصادم لاعبي ماتشيدا ببعضهما، كما شاهد بين سوما وناكاياما، في الشوط الثاني.

    • إعلان
    ظهور النسخة السعودية من زيدان!

    هناك بعض اللقطات التي كانت لتصبح نقطة سوداء في مسيرتك كلاعب، خاصة وإن أثرت على سير النتيجة، فما بالك بمباراة النهائي؟ وأن ترتكب فيها خطأ يكون بمثابة "هدية" مجانية لمنافسك.

    في مباراة ربع النهائي، تحدثنا عن تصرف طفولي من علي مجرشي، ظهير الأهلي، أمام جوهور دار التعظيم، نال على إثره بطاقة حمراء، وحرمان من التواجد في المشهد الختامي، إلا أن ما أنقذه أن الراقي فاز حينها وواصل طريقه نحو النهائي.

    واليوم، نجد واقعة جديدة، تثبت بأن لاعبي الأهلي السعوديين، بحاجة إلى دورات تدريبية لتعلم كيفية ضبط النفس أمام استفزازات الخصم.

    زكريا هوساوي، في لحظة "غفلة"، وقع في الحظر، واستسلم لاستفزاز ينجي، الذي يذكرنا بلعبة علي البليهي المفضلة، ليقوم بنطح منافسه، ما أعطى انطباعًا بأن نسخة سعودية من الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، ظهرت في نهائي آسيا، بنطحته الشهيرة أمام ماتيراتسي، وإن اختلف السيناريو، وفاز الفريق المنقوص باللقب.

    أضف إلى ذلك، قيام الحكم بطرد اللاعب محمد عبد الرحمن يوسف، رغم تواجده على مقاعد البدلاء، ما يثير الجدل حول ما فعله اللاعب لينال تلك البطاقة، وهل أساء إلى حكم المباراة؟

    القدر ينصف البريكان

    ما أعظم أن تترك بصمتك في مشهد بحجم نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، هكذا بات فراس البريكان، الذي أنصفه القدر، بعدما كان محل تساؤلات في الماضي، حول دوره في الملعب.

    تخيل عزيزي القارئ، أن البريكان سجل 5 أهداف فقط في 44 مباراة، ثم يأتي هدفه السادس في نهائي النخبة الآسيوية.

    ولكن، رغم ذلك، فإن القدر أنصف البريكان، بأن يصبح "عريس الليلة"، وصاحب هدف النهائي، فهو اللاعب الذي لعب عدة أدوار في صفوف الأهلي، بين المهاجم والمهاجم الثاني، والجناح ولاعب الوسط، الذي يتحرك ويفتح المساحات لزملائه، والذي يعود لممارسة أدوار دفاعية، مع ازدياد الضغط من لاعبي ماتشيدا.

    وأخيرًا نجح البريكان في حفر اسمه في قائمة النجوم السعوديين الذين سجلوا في النهائي الآسيوي، بعد رضا تكر ومحمد نور وحمزة إدريس ومناف أبو شقير وأحمد الدوخي في الاتحاد، وسالم الدوسري وناصر الدوسري في الهلال.

    في مقال سابق، تحدثنا عن فوائد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية تواليًا، بعنوان "تتويج الأهلي بالنخبة الآسيوية: تحطيم "أيقونة" الاتحاد وهدية تحرج الهلال .. وتهمة الحكم الرابع تتحول إلى أسطورة!".

    الأهلي أثبت مقولة أن أيقونة تحقيق الآسيوية مرتين متتاليتين لا تحدث إلا في جدة، فعلها الاتحاد في 2004 و2005، وكررها الراقي في 2025 و2026.

    في موسمين، تمكن الأهلي من القفز فوق عشرة أندية "دفعة واحدة"، ونجح في حجز مكانه بين أبطال اللقبين، مع الاتحاد والعين الإماراتي والسد القطري وغيرهم من الأندية.

    هنيئًا لنجوم الأهلي، مبارك لنجوم مثل رياض محرز وفرانك كيسييه وإدوارد ميندي وإيفان توني وويندرسون جالينو، الوعود تحققت بمواصلة المنافسة على الألقاب، بعد الفوز بالآسيوية والسوبر، في النسخة الماضية، ورغم النقص العددي، إلا أن لاعبي الراقي فرضوا كلمتهم فوق أرض الملعب.

    الأهلي قال لماتشيدا، لا مكان لتكرار الجدل الذي وقع أمام الاتحاد وشباب الأهلي، وحسم المباراة النهائية بالخبرة، ويجب أن ينال القدر الكافي من التهنئة، المدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي بدأ الطريق منذ الصفر مع الراقي، بعد عودته لدوري المحترفين، فصنع الأمجاد وأثبت أنه لا يشترط الأسماء الكبيرة لصنع الأمجاد، بل يكفي الاستقرار والتعاون على البناء، من أجل تحقيق ما ظنوا أنه مستحيل.

