Goal.com
مباشر
Matthias Jaissle Ahli Ivan Tony Mahrez GFX GOAL ONLYGOAL AR
محمود خالد

الدوري ليس سهلًا مثل النخبة: الأهلي يعود لأزمة المكاتب .. وقضيتان لا تزال في الانتظار!

فقرات ومقالات
الأهلي
النصر
القادسية
دوري روشن السعودي
دوري أبطال آسيا النخبة

من حلم الآسيوية الجميل إلى تحدي الدوري "الصعب"..

"النخبة سهلة علينا وصعبة على غيرنا"، بهذه الكلمات وصف ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي بنادي الأهلي، تتويج الراقي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية في تاريخه، من بين مشاركات أندية الصندوق الأربعة في آخر موسمين.

الأهلي عاش حلمًا جميلًا على مدار ما يقارب 20 يومًا، منذ تحويل دفّته إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أقيمت بنظام التجمع في مدينة جدة؛ حيث تمكن من الإطاحة بالدحيل القطري (1-0)، ثم جوهور دار التعظيم الماليزي (2-1)، وفيسيل كوبي الياباني (2-1)، ثم مواطنه ماتشيدا زيلفيا (1-0)، في الرحلة من دور الـ16 وحتى النهائي.

إنجاز عادل به الأهلي العديد من الأرقام، وحقق إنجاز الاتحاد بالفوز بلقبين متتاليين، كما قطع تذكرة العبور إلى كأس الإنتركونتينينتال، وفاز بجائزة الـ12 مليون دولار.

الآن، على الأهلي أن يستيقظ على التحدي الكبير الذي ينتظره، إذا ما أراد أن ينافس على لقب دوري روشن السعودي، من أجل إكمال موسمه "2025-2026"، بأفضل طريقة ممكنة.

الأهلي ترك وراء ظهره، أزمات خارج حدود الملعب، وقضايا معلقة لم يتم البت فيها بعد، من شأنها أن تؤثر على مشواره في دوري روشن، وتحقيق الوعد الذي قطعه نجم الراقي، رياض محرز، للجماهير، بالفوز باللقب المحلي.

  • Mateo Retegui Ahli Qadsiah 2025-2026Getty

    مركز التحكيم الرياضي وأزمة القادسية

    قبل أسبوع، خرج المستشار التحكيمي أحمد الشيخي، ليؤكد أن قضية مباراة القادسية والأهلي، المنظورة لدى مركز التحكيم الرياضي، قد دخلت منعطف الحسم، وذلك بعد الاحتجاج المُقدم من قِبل النادي القدساوي للحصول على نقاط مباراة الجولة التاسعة، التي فاز بها الراقي بنتيجة (2-1).

    ورغم أن اللوائح والقوانين تسمح بقيام أي نادٍ سعودي بتغيير قائمته الرسمية "إليكترونيًا"، قبل 75 دقيقة من انطلاق المباراة، إلا أن الأهلي قرر التغيير في القائمة بناءً على مكالمة هاتفية مع مسؤولي الرابطة، معللًا بأن "السيستم" كان معطلًا.

    القضية منظورة ولم يتم البت فيها، بل إن الإعلامي أحمد العجلان، ذكر قبل أيام، بأن مركز التحكيم أبلغ إدارة القادسية بأن القرار يحتاج إلى 60 يومًا بحد أقصى كي يتم البت فيه، ما يعني إمكانية صدوره بعد نهاية الدوري، فيما انتقد الناقد محمد الشيخ، تأخر المركز في إصدار القرار، مقارنًا الوضع بواقعة شبيهة في الدوري القطري، حيث أصدرت مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي، قرارها حول شكوى مقدمة من نادي الشمال، في مباراته مع السيلية، في غضون أسبوعين.

    الانتظار إلى الأمتار الأخيرة، يعيدنا إلى الموسم الماضي، حينما أصدر مركز التحكيم الرياضي، قرارها قبيل نهاية الدوري، بشأن الاحتجاج المقدم من نادي النصر، ضد نظامية مشاركة الحارس رافع الرويلي، ليصدر القرار بقبول الاحتجاج ومنح نقاط المباراة للنصر، في واقعة أثارت الكثير من الجدل، خاصة وأنها ساهمت في حصول العالمي على المقعد الآسيوي على حساب القادسية.

    • إعلان
  • Al Ahli SFC v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    قضية الحكم الرابع

    هناك أيضًا القضية الثانية، التي تركها الأهلي وراء ظهره، وذهب للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي قضية "الحكم الرابع" في مباراة الفيحاء.

    مهاجم الأهلي، إيفان توني، قال إن الحكم الرابع عبد الرحمن السلطان، أخبرهم بأن يركزوا على الآسيوية، في إشارة إلى ترك المنافسة على الدوري، وهو الأمر الذي أكده المدير الفني ماتياس يايسله، في المؤتمر الصحفي، عقب التعادل مع الفيحاء، بقوله إن اللاعبين يشعرون بالغضب الشديد تجاه ما ذكره الحكم، وأضف إليه رسالة ويندرسون جالينو، جناح الراقي، عبر منصة (إكس)، حيث قال "بإمكانهم تسليم الكأس، هذا ما يريدونه، يريدون إخراجنا من البطولة بأي وسيلة ممكنة. يريدون منح الكأس لشخص واحد".

    ووفقًا للإعلامي أحمد العجلان، فإن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تتجه لفرض عقوبة بالغرامات المالية على بعض لاعبي الأهلي دون إيقافات، على خلفية أحاديثهم الإعلامية في الدوري بعد مواجهة الفيحاء والأهلي.

    هذا الأمر ربما يمثل بادرة أمل للأهلي، بعدم خسارة لاعبيه في المنعطفات الحاسمة التي تنتظره في دوري روشن السعودي، وفي انتظار صدور القرار النهائي من الانضباط.

  • FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-AHLIAFP

    فارق النقاط العشر

    وبخلاف قضايا "المكاتب"، فإن أرض الملعب، يقول إن الأهلي أمام مهمة شاقة لانتزاع لقب دوري روشن، من أنياب النصر والهلال، رغم أن الواقع يؤكد أن الحظوظ لا تزال بيد الراقي.

    يأتي ذلك رغم فارق النقاط العشر التي تبعد الأهلي "الثالث" في دوري روشن، عن النصر "المتصدر"، ولكن لا ننسى أن النصر لعب مباراة زائدة، كما أن هناك قمة تنتظر الفريقين الأربعاء المُقبل، في الجولة الثلاثين، ما يعني أن الراقي بإمكانه تقليص الفارق إلى أربع، إذا ما فاز على كتيبة جورج جيسوس ومباراته المؤجلة.

  • كلمة أخيرة..

    رغم إجماع نجوم الأهلي على أن بطولة النخبة الآسيوية، سهلة بالنسبة لهم، وصعبة على غيرهم، فإن الواقع يقول إن دوري روشن، لن يكون بمثل هذه السهولة أيضًا.

    المدرب الألماني ماتياس يايسله، أحيانًا بحاجة لحصد لقب دوري روشن، من أجل الرد على رسائل التشكيك، بأنه غير قادر على الجمع بين بطولتين كبيرتين بحجم الدوري والآسيوية.

    إذا ما حقق الأهلي لقب الدوري، فإنه بحق سيكون "مفاجأة الموسم" الكبرى، ليس تقليلًا من الراقي، وإنما في ظل الصراع الشرس الذي نشاهده مع النصر والهلال، ما يعني أن تعثر أحدهم سيستغله الآخرون بالشكل الأمثل، أضف إلى ذلك، القضايا المنظورة لدى الأهلي، فهل ترى عزيزي القارئ أن الراقي يستطيع تحقيق الثنائية في النهاية؟