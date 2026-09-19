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محمود خالد

بعد خسارة القارات: رسالة ساخرة من الاتحاد .. غضب نجم الأهلي وبوسيتش يحرج صحفيًا وسط ملامح رحيله!

مارينو بوسيتش
صالح وهيب أبو الشامات
إيفان توني
ماميلودي صن داونز
الأهلي
كأس القارات للأندية انتركونتيننتال
الاتحاد

السقوط أمام صن داونز يفتح النار على بوسيتش..

شهد سقوط الأهلي في نهائي كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ"، تبعيات كثيرة فور إطلاق صافرة النهاية، في ميدان لوفتوس فيرسفيلد، لتعلن تتويج ماميلودي صن داونز، بطل إفريقيا، باللقب.

الأهلي خسر البطولة، للموسم الثاني على التوالي، على إثر الهزيمة أمام صن داونز، بنتيجة (1-2)، في بريتوريا، حيث لعب نونو سانتوس، دور البطولة، بإحراز ثنائية بطل إفريقيا، فيما اكتفى بطل نخبة آسيا، بهدف وحيد تسبب فيه الحارس رونوين ويليامز بالخطأ في مرماه.

  • رسالة ساخرة من الاتحاد

    وبالتزامن مع خسارة الأهلي، نشر الحساب الرسمي بنادي الاتحاد، عبر منصة (إكس)، رسالة اعتبرها الكثيرون بمثابة سخرية من هزيمة الجار، حيث جاء مضمون التغريدة "اللعب فن، حكم أو صن. اتحادنا في سبتمبر"، مع استعراض نتائج الفريق خلال الشهر الحالي، التي شهدت ثلاثة انتصارات في دوري روشن السعودي، وتعادل في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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  • Marino Pusic gfx (Goal only)Goal Ar Gemini

    بوسيتش: لا نستحق الخسارة .. وملامح حول بديله

    من جانبه، أعرب الكرواتي - الهولندي، مارينو بوسيتش، المدير الفني للأهلي، عن أسفه إزاء نتيجة الخسارة أمام صن داونز، مؤكدًا أن كل من شاهد المباراة، يدرك بأن الراقي لا يستحق الهزيمة.

    وأوضح بوسيتش، عبر برنامج "نادينا"، على فضائية MBC أكشن، أن الأهلي أضاع العديد من الفرص، سواءً في الشوط الأول أو الثاني، مضيفًا "هذه هي كرة القدم، عندما لا تسجل تعطِ الفرصة لخصمك كي يسجل، ومن كرة عرضية واحدة جاء هدف الفوز".

    وفي هذا السياق، كشف الإعلامي سامي القاضي، عن ملامح الإدارة الفنية للأهلي، في الفترة المُقبلة، مشيرًا إلى أن الإدارة تفاوض المدرب فيتور بيريرا منذ أسبوع.

    وشنّ فيصل زيد، مدير المركز الإعلامي السابق بنادي الأهلي، رسالة شديدة اللهجة، عقب الخسارة، معقبًا "عمل إداري فاشل، مدرب فاشل، وصفقات فاشلة. حوّلتم فريقًا بطلًا إلى فريق تائه يبحث عن هويته. استفزاز متواصل لجماهير الأهلي بتعاقدات وقرارات غريبة، وكانت النتيجة هذا الضياع وهذه الخسارة. هذه النتيجة قيمة العمل الذي قدمتموه. انتهت القصة، الآن تقدرون تمشون".

  • سر التبديلات المتأخرة

    وتحدث مارينو بوسيتش، خلال المؤتمر الصحفي، عمّا حدث خلال مجريات المباراة، معلقًا بأن الدرس الأكبر، هو ضرورة أن يكون الفريق حاسمًا جدًا لاستغلال الفرص التي تتاح له في هذا النوع من النهائيات، من أجل تسجيل الهدف، ومن ثمّ أخذ زخم المباراة وتغيير كل الأشياء أثناء مجريات اللقاء.

    ونوّه بوسيتش بأن صن داونز فريق يعمل سويًا منذ مدة، وكذلك في المنتخب الوطني، ورغم ذلك، إلا أن الأهلي سيطر على جزء كبير من المباراة، واستغل نقاط ضعفهم بطريقة جيدة، إلا أنه لم يسجل، حتى الوصول لآخر 30 دقيقة من الشوط الثاني، مبينًا أن الراقي كان سيء الحظ، وكان يجب أن يتقدم بفارق هدفين أو ثلاثة خلال الشوط الأول.

    ورد بوسيتش على سؤال "الشرق الأوسط"، حول خطأ قراراته بشأن التبديل، معلقًا "أعتقد أننا كنا نقدم مباراة جيدة حتى اللحظة التي فقدنا بعض المبادرة، والأمر لا علاقة له بالتغييرات، فقط كان له علاقة باللحظة التي نغلق فيها الوسط بسرعة كبيرة.

    أعتقد أنه ليس سؤالًا صحيحًا، عندما يقوم هذا الفريق بما فعلناه الليلة، وكيف لعبنا وكيف مثلنا أنفسنا بالفعل، يجب ألا تطرح هذا السؤال؟ كان هناك فريق واحد يجب أن يحدث فرقًا كبيرًا في الشوط الأول".

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  • نقاش مطوّل وغضب صالح أبو الشامات

    واستعرضت "الشرق الأوسط"، لقطة لنقاش مطوّل ظهر فيه المهاجم إيفان توني منفعلًا، وهو يتحدث مع فراس البريكان، عقب صافرة النهاية.

    في المقابل، رصد "الميدان رياضي"، صالح أبو الشامات، جناح الأهلي، وهو يغادر ملعب المباراة غاضبًا، حيث جاءت مشاركته خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

  • “لقطة تلخص التخبطات الفنية"

    وأشار الإعلامي محمد الشيخي، إلى حالة التخبط الفني التي انتابت المدرب بوسيتش خلال المباراة، والتي انعكست في بعض اللقطات، مثل تعجب جالينو من مشاركته في مركز الظهير، واستبدال سعيد باعطية الذي كان أحد نجوم المباراة، فضلًا عن التأخر في استبدال ترينكاو الذي أضاع ثلاثة أهداف.

    ودعا الشيخي نحو ضرورة عدم عودة بوسيتش برفقة بعثة الأهلي إلى جدة، بعدما فقد الراقي بطولة سهلة للغاية، على حد وصفه.