بعد خسارة القارات: رسالة ساخرة من الاتحاد .. غضب نجم الأهلي وبوسيتش يحرج صحفيًا وسط ملامح رحيله!

وتحدث مارينو بوسيتش، خلال المؤتمر الصحفي، عمّا حدث خلال مجريات المباراة، معلقًا بأن الدرس الأكبر، هو ضرورة أن يكون الفريق حاسمًا جدًا لاستغلال الفرص التي تتاح له في هذا النوع من النهائيات، من أجل تسجيل الهدف، ومن ثمّ أخذ زخم المباراة وتغيير كل الأشياء أثناء مجريات اللقاء.
ونوّه بوسيتش بأن صن داونز فريق يعمل سويًا منذ مدة، وكذلك في المنتخب الوطني، ورغم ذلك، إلا أن الأهلي سيطر على جزء كبير من المباراة، واستغل نقاط ضعفهم بطريقة جيدة، إلا أنه لم يسجل، حتى الوصول لآخر 30 دقيقة من الشوط الثاني، مبينًا أن الراقي كان سيء الحظ، وكان يجب أن يتقدم بفارق هدفين أو ثلاثة خلال الشوط الأول.
ورد بوسيتش على سؤال "الشرق الأوسط"، حول خطأ قراراته بشأن التبديل، معلقًا "أعتقد أننا كنا نقدم مباراة جيدة حتى اللحظة التي فقدنا بعض المبادرة، والأمر لا علاقة له بالتغييرات، فقط كان له علاقة باللحظة التي نغلق فيها الوسط بسرعة كبيرة.
أعتقد أنه ليس سؤالًا صحيحًا، عندما يقوم هذا الفريق بما فعلناه الليلة، وكيف لعبنا وكيف مثلنا أنفسنا بالفعل، يجب ألا تطرح هذا السؤال؟ كان هناك فريق واحد يجب أن يحدث فرقًا كبيرًا في الشوط الأول".