لم تتعلم درس المصريين يا الأهلي: صن داونز بطل أسهل "كأس قارات" .. فائدة وحيدة والتاريخ لن يغفر خطأ بوسيتش!

بالنظر إلى معطيات ما قبل الأهلي، فإنها تقول إن الراقي سيخوض اختبارًا صعبًا للغاية، من أجل المنافسة على كأس القارات الثلاث، للأسباب التالية..

* اعتماد صن داونز على سلاحه باستضافة الخصوم في بريتوريا، في فترة العصر.

* نتائج الأهلي قبل مباراة القارات، والانتقادات اللاذعة تجاه مارينو بوسيتش، ومؤشرات حول مصيره.

ولكن، ما رأيناه في ملعب المباراة، خاصة في الشوط الأول، كان أشبه بانقلاب "لعنة الأرض" على صن داونز، وكأن لسان حال المصريين الذين يشاهدون اللقاء، بأنهم سيقولون "هل هذا هو صن داونز الذي يعشق إسقاط الأهلي القاهري، في هذا الميدان؟ وها هو غير قادر - حتى - على مجارة الأهلي السعودي؟".

الأهلي قدم شوطًا مميزًا، أمام صن داونز، أجبر فيها بطل إفريقيا على التراجع، بل إن من يشاهد اللقاء، يقول إن الراقي هو من كان يلعب على ملعبه، لهذه النقاط..

* ضرب الخطوط الخلفية من خلال بينيات إيبانيز الطويلة.

* حسن ارتكاز اللاعبين بما يمنع لاعبي صن داونز من تناقل الكرة بينهم بالتمريرات، والضغط على حامل الكرة.

* اعتماد الانتشار "اللامركزي" للاعبين هجوميًا ودفاعيًا، ما ساهم في صنع كثافة عددية في مختلف أرجاء الملعب.

هذا الأمر ربما أجبر صن داونز على البحث بشأن الحلول القليلة، واللجوء إلى 3 أسلحة؛ إما بالكرات الثابتة، أو إرسال الكرات الطويلة من خارج المنطقة، وانتظار لعبة الرأسيات، أو محاولة الضغط من الجهة اليسرى.

ولكن، كما ذكرت في تقرير بالأمس حول رسالة تحذيرية من عمالقة مصر إلى الأهلي، فإن الراقي سقط في الفخ، بإهدار الفرص، وسوء اتخاذ القرارات في الثلث الدفاعي، والاعتماد على التكتل الدفاعي، وترك المساحات للاعبي صن داونز، وكل ذلك في الشوط الثاني، وكأن البطل الإفريقي لعب على استنزاف الراقي في الشوط الثاني، قبل إحكام الضغط عليه في ثاني 45 دقيقة، وهو ما حدث بالفعل.

وما يمكن قوله، إن التاريخ لن يغفر أبدًا تلك السقطة من الأهلي، لأنه لم يتعلم الدرس الذي لم يخب، من يضيع الفرص يستقبل.