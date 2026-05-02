إخراج الأهلي من سباق الدوري: مظلومية وقلة خبرة .. النصر يكشف "سقطة إدارية" ويايسله لا يحارب في أكثر من جبهة!

عزيزي القارئ، عندما تقرأ هذا المقال، قد يبادر إلى ذهنك للوهلة الأولى، أن كاتب المقال ذي صبغة أهلاوية، ولكن على النقيض، فإن الحديث عن الأهلي هنا، يدور في إطار محايد، وهو كيف تم إخراج الراقي من المنافسة على الدوري.

نعلم أن الأهلي لا يزال في السباق، ولم يُستبعد بشكل رسمي، إلا أن ثنائية النصر، في قمة الجولة الثلاثين، أضعفت كثيرًا من حظوظه، ليصبح الوعد الذي قطعه النجم الجزائري رياض محرز، لجماهير الراقي، بعيد المنال.

الأهلي يحلّ ثالثًا في ترتيب دوري روشن، برصيد 66 نقطة، ويبتعد بفارق 13 نقطة عن النصر "المتصدر"، مع تبقي خمس جولات أمام الراقي، مقابل أربع للعالمي، ما يعني أن أي فوز جديد للأصفر يبعد الراقي نهائيًا من السباق.