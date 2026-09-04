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Saleh Abu al-Shamat AhliGetty
محمود خالد

بين نفي وإثبات .. حسم الجدل حول تأجيل مباراة الأهلي قبل قمة صنداونز واستقالة أحمد الشنقيطي!

الأهلي
دوري روشن السعودي
كأس القارات للأندية انتركونتيننتال

لم يكن رحيل المدير الرياضي البرتغالي روي بيدرو باراز، هو الحدث الوحيد بين أروقة النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، في ظل العديد من الملفات التي أثارت جدلًا، بين تأجيل مباراة قبل كأس القارات للأندية، وحقيقة استقالة أحمد الشنقيطي من رئاسة اللجنة التنفيذية.

وبدأ الأهلي مشواره في موسم 2026-2027، بأفضل شكل، تحت قيادة المدير الفني الجديد مارينو بوسيتش، بأربع انتصارات متتالية، سواءً في مواجهتي الدرعية وأبها في دوري روشن السعودي، أو مباراة الأنوار في كأس خادم الحرمين الشريفين، أو بالتغلب على أوكلاند سيتي النوزيلندي، في ملحق كأس القارات الثلاث في بطولة "إنتركونتينينتال 2026".

ولكن، بعد ذلك انهار الأهلي، وحقق هزيمتين ثقيلتين في دوري روشن، الأولى أمام الخلود بنتيجة (1-3)، والثانية من الهلال بثلاثية نظيفة، في الجولتين الثالثة والرابعة، ما جعل الأمور داخل قلعة الراقي باتت فوق صفيح ساخن، في ظل إعلان فك العلاقة التعاقدية مع المدير الفني روي بيدرو وسط جدل التعاقدات، وكذلك ملف الشنقيطي وتعامل الأهلي مع الروزنامة.

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  • حقيقة تأجيل مباراة الأهلي

    وتحدّث الإعلامي أحمد الشمراني، عبر برنامج "نبض طويق"، بشأن ضرورة دعم الرابطة للأندية التي تمثل المملكة خارجيًا، متسائلًا بشأن ما إذا كان النادي بحاجة لإصدار بيان، من أجل الكشف عن الضرر الذي حدث نتيجة "الجدولة" الخاطئة، خاصة وأن تأجيل مباراة أو رفض خوض لقاء خارج ملعبه، لن يحلّ الأزمة.

    وحول الإشارة إلى إمكانية تأجيل إحدى مباريات الأهلي، قبل كأس القارات، أكد الناقد عبد العزيز المريسل، بأن عملاق جدة، لم يطلب تأجيل أي مباراة، بل على العكس، أن الراقي يحتاج لمثل هذه المباريات، من أجل الحفاظ على نسق الفريق، فيما ردّ الشمراني بأن متحدث الأهلي الرسمي تكلم عن طلب تأجيل.

    واتفق الإعلامي عبد الله الفقير مع رواية المريسل، بعد إرسال سؤال عبر تطبيق "واتسآب" إلى عمر بترجي، المتحدث الرسمي لرابطة دوري المحترفين، حيث ردّ الأخير بأن الرابطة لم تتلقّ أي طلب من الأهلي بتأجيل أو تعديل أو تغيير أي مباراة، سواءً قبل مباراة أوكلاند أو لقاء ماميلودي صنداونز.

    من جانبه، قال الإعلامي خالد البدر، تعليقًا على رسالة الفقير "ما قصرت وصل صوتك ومطالبك للنادي الأهلي الذي للأسف ثبت رسميًا، أنهم لم يفكروا إطلاقًا في طلب تأجيل أي مباراة قبل نهائي القارات. تأكد بما لا يدع مجالًا للشك أن جمهور هذا النادي على مر التاريخ يفهمون كرة، ويستشعرون خطورة ما يواجهون أكثر ممن يسيّرون القرار داخل النادي".

    ويخوض الأهلي روزنامة "ثقيلة" قبل فترة التوقف، حيث يلعب ثلاث مباريات في دوري روشن، أمام الرياض والقادسية والحزم، قبل أن يلعب مواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة في 14 سبتمبر، ثم يتوجه إلى جنوب إفريقيا، لملاقاة ماميلودي صنداونز في 19 سبتمبر، على لقب كأس القارات الثلاث "إفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ".

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  • وماذا عن استقالة الشنقيطي؟

    وتطرّق خالد البدر، للحديث عن أحمد الشنقيطي، رئيس اللجنة التنفيذية بالأهلي، مؤكدًا أنه تقدم باستقالته بشكل رسمي، قبل ساعات من رحيل المدير الرياضي روي بيدرو باراز، وهذا ما يثبت بأن الشنقيطي كان في صفّ بيدرو، وقرار إقالة البرتغالي كان من جهة أعلى، على حد وصفه.

    في المقابل، أفادت صحيفة "الرياضية"، نقلًا عن مصدر رسمي داخل شركة النادي الأهلي، أن أحمد الشنقيطي، عضو مجلس الإدارة، لا يزال مستمرًا في مهام عمله بشكل طبيعي، حتى نهاية فترة تكليفه في أكتوبر المُقبل، وقد حضر مقر النادي، الخميس، وشارك في اتخاذ قرار رحيل روي بيدرو، ما ينفي استقالته أو طرح تلك الفكرة من الأساس.

  • رحيل روي بيدرو وحقيقة مزاعم فساده

    وفي بيان رسمي، كشف الأهلي عن اتفاقه مع روي بيدرو، على إنهاء العقد بالتراضي، مع التقدم بالشكر له على عمله، فيما تقرر تكليف أسامة هوساوي، مساعد المدير الرياضي سابقًا، لتولي المنصب بالتكليف، بعد إسهاماته في العمل على تطوير الأكاديمية والفئات السنية للنادي.

    وكشف ساشا تافوليري، عن حقيقة الأنباء التي نشرها خلال الساعات الماضية، وفجرت الكثير من الجدل، بشأن "مزاعم" فساد روي بيدرو، في صفقة بوندارينكو.

    وأوضح تافوليري أن بوندارينكو ووكيله، طلبا الحصول على راتب قدره 1.3 مليون يورو سنويًا، للانضمام إلى الأهلي، إلا أن روي بيدرو قدّم 2.5 مليون يورو للاعب، دون أن يقدم المدير الرياضي البرتغالي أي تفسير، لهذا التفاوت بين العرض والطلب.

    واستدرك تافوليري برسالة جديدة، عبر حسابه على منصة (إكس)، قائلًا "بعد الاتصال به، نفى الأهلي أي مزاعم بالفساد مرتبطة بقضية بوندارينكو أو أي قضية أخرى تتعلق برحيل روي بيدرو.

    ويؤكد النادي السعودي أن الأسباب الكامنة وراء رحيل المدير الرياضي البرتغالي، ليست هي تلك التي تم الإبلاغ عنها ليلة أمس، ولذلك أعتذر للنادي".

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