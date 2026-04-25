"كأني أشاهد توم أند جيري والملكي الحقيقي أحرج النصر وعوض إخفاق الهلال" .. ردود الأفعال على تتويج الأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة!

من قلب ملعب الإنماء، كتب الأهلي تاريخًا جديدًا بحروف من ذهب، بعدما تقلد تاج النخبة الآسيوية، وأضاف النجمة الثانية على التوالي.

في نهائي امتد لشوطين إضافيين، وأمام أنظار أكثر من 58 ألف مشجع، نجح الأهلي في حصد الذهب في دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الثانية على التوالي، رغم لعبه منقوصًا عدديًا بعشرة لاعبين، أمام ماتشيدا الياباني.

بهدف أحرزه فراس البريكان، في الدقيقة 96، نصب الأهلي نفسه سيدًا على عرش القارة الآسيوية، وقطع تذكرة العبور إلى كأس الإنتركونتينينتال، كما فاز بجائزة الـ12 مليون دولار.