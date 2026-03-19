"لا أعلم لماذا يستقطبون هؤلاء؟": اعتراض إنزاجي ورئيس الهلال على ركلة جزاء الأهلي .. وخبير تحكيمي: صحيحة!

بركلات الترجيح، كتب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فصلًا جديدًا في تاريخه، بعدما قطع تذكرة العبور إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026، على حساب الأهلي.

مباراة ماراثونية، اتسمت بإهدار الفرص، تعادل فيها الأهلي والهلال، على ملعب الإنماء بجدة، خلال الوقتين الأصلي والإضافي، فيما نجح الزعيم في العبور للنهائي، بفضل تصديات الحارس المغربي ياسين بونو.

وتقدم تيو هيرنانديز بالهدف الأول للهلال في الدقيقة 39، بينما رد إيفان توني بهدف التعادل للأهلي من ركلة جزاء، في الدقيقة 81.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي تألق فيها ياسين بونو، بشكل لافت، فتصدى لركلتين من إيفان توني وجالينو، فيما سجل ركلات الهلال الأربع، كل من روبن نيفيش، ماركوس ليوناردو، سلطان مندش، تيو هيرنانديز.

وقطع الهلال تذكرة العبور إلى نهائي "أغلى الكؤوس"، ليضرب موعدًا مع الخلود، الذي تأهل لأول مرة في تاريخه، بعد التغلب على الاتحاد، حامل اللقب، بركلات الترجيح، في نصف النهائي.

ولكن، رغم التأهل، إلا أن ذلك لم يمنع الهلال من شن هجوم ضد طاقم تحكيم المباراة، الأرجنتيني، بقيادة لياندرو ري هيلفر الذي قاد رابع مبارياته في المملكة.