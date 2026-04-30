FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-AHLIAFP
بين ميدالية ديميرال و"لن يُمحى...": الأهلي يرد على استفزاز العالمي، وخلاف حاد بسبب "هبوط النصر"!

رسائل مثيرة للجدل بين النصر والأهلي..

"هل هبط النصر؟"، سؤال أثار جدلًا في الأوساط الكروية السعودية، حيث تم تداوله مجددًا، أعقاب الفوز على الأهلي بثنائية نظيفة، في قمة الجولة الثلاثين من مسابقة دوري روشن.

أجواء مشحونة ومتوترة، ما قبل مباراة الكلاسيكو، وداخل اللقاء أيضًا، بمناوشات وتدخلات عنيفة بين لاعبي الفريقين، قبل أن يحسم كريستيانو رونالدو وكينجسلي كومان المواجهة، في الدقيقتين 76 و90.

وقطع النصر خطوة جديدة، نحو لقب دوري روشن، بعدما رفع رصيده إلى 79 نقطة، ليبعد بفارق ثماني نقاط عن الهلال "الوصيف"، مع تبقي مباراة مؤجلة للزعيم، فيما يحل الأهلي في المركز الثالث بـ66 نقطة ولقاء مؤجل.

    ونشر الحساب الرسمي بنادي النصر، عدة رسائل ساخرة، بداية من تغريدة "نتيجة المباراة"، التي حملت صورة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، لنظارة شمسية، وهي ذاتها التي احتفل بها عدد من جمهور العالمي في المدرجات، وكذلك كينجسلي كومان عقب إحرازه الهدف الثاني، والتي تشير إلى منافسات الأهلي عند هبوطه للدرجة الأولى في موسم 2021-2022، حيث كانت المباريات تقام عصرًا.

    بين رسائل "لن يُمحى …." وصور النظارات، وعبارة "كل واحد يرجع مكانه"، وجه حساب النصر عدة رسائل استفزازية، فيما رد الحساب الرسمي للأهلي، برسالة عبر منصة (إكس)، معلقًا "للأمانة.. مو من صالحك كل واحد يرجع مكانه"، مشيرًا إلى ألقاب الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مع وضع رقم "صفر" بجوار ممر النصر.

    ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد، بل أن التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، حرص على جلب ميداليته الآسيوية، في ملعب الأول بارك، من أجل استفزاز جماهير النصر، فيما أضاف رسالة على حسابه الشخصي، معلقًا "للمرة الأولى، ميدالية دوري الأبطال في هذا الملعب".

    ورد عليه الناشط نواف التميمي، المنتمي لنادي النصر، بمقطع فيديو يحمل مراسم تتويج الأهلي بلقب دوري الدرجة الأولى، معلقًا "ولن نشاهد هذه الميداليات في ملعبنا للأبد".

    وفي هذا السياق، استعرض الإعلامي الرياضي وليد الفراج، جدول بطولات دوريات الدرجة الأولى، التي تشهد تتويج النصر باللقب، خلال موسم 1963-1964.

    وعلّق الناقد الرياضي هاني الداود، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، متسائلًا "هل هبط النصر؟"، مؤكدًا أن الفريق لم يهبط، وإنما بدأ مسيرته كنشأة أي نادٍ طبيعي، بالتأهل من الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز.

    وأضاف الناقد محمد الشيخ، بأن النصر حينها لم يحقق معايير الصعود، وهو الأمر الذي أيّده الناقد عبد الله فلاته، بقوله إن معايير شروط التواجد في الدوري الممتاز، كانت تنطبق على الهلال ولم تكن في النصر، لذلك لم يلعب الأزرق في الدرجة الأولى، أما الأصفر، فقد بدأ رحلته بنشأة أي فريق.

    في المقابل، أشعل فيصل زيد، المتحدث الرسمي السابق بنادي الأهلي، جدلًا، حيث قال إن النصر فاز بالدرجة الثانية (بطولة المناطق) وصعد للدوري العام، ثم خسر وهبط ثانية، ليقاطعه الداود، مرددًا أكثر من مرة "النصر لم يهبط"، فيما رد عليه زيد بأن هذا الأمر موجودًا في سجلات النادي العاصمي.

  • FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-AHLIAFP

    وتضمن مشهد احتفال لاعبي الأهلي في الحافلة المكشوفة، لقطات جدلية، حيث قام المدافع ميريح ديميرال بعرض شعار النصر عبر هاتفه الخاص أمام الجماهير، للسخرية منه، فضلًا عن توجيه رسالة ساخرة أخرى، برده على من يقول إن النخبة سهلة، قائلًا "لماذا لا يفوزون بها؟ هذا هو الجواب، النخبة واحدة من أصعب البطولات. فرق كثيرة خرجت من البطولة لا أرغب بتحديد أسمائها، ولكن نحن حققناها، بدعم جمهورنا في كل لقاء".

    لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن ثنائي الأهلي، عبد الرحمن الصانبي وعلي مجرشي، كانا يتحدثان مع مشجع نصراوي، قائلين له "غذي عينك، هل تشاهد هذه؟ هو ليس مشاركًا في البطولة أصلًا".

    أضف إلى ذلك، ما ذكره خالد الغامدي، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي، الذي كان مدعاة للجدل، حول توجيه أصابع الاتهام إليه بالإسقاط على النصر.

    وتحدث الغامدي عبر وسائل الإعلام، بقوله إن الجماهير الأهلاوية قدمت لوحة فنية رائعة في الملعب، وإن ماتياس يايسله أثبت بأنه سيد مدربي آسيا، كما أن الفريق لا يضم لاعبين، بل مقاتلين وأبطالًا حقيقيين في الملعب، .

    وأضاف الغامدي "الأهلي في عامين، حقق إنجازًا كبيرًا لأندية كل تاريخها عبر 60 و70 سنة، لديها نسختان من البطولة، وليست هذه البطولة، لا يزال أمامنا جماهير لنفرحها ولن نتوقف عن إسعادها".

