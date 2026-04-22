"انتظروا هذا الأمر"!.. خطاب من مركز التحكيم إلى القادسية في شكوى الأهلي

تطورات جديدة في قضية الموسم..

وجّه مركز التحكيم الرياضي السعودي "خطابًا" إلى نادي القادسية؛ وذلك على خلفية شكوته ضد عملاق جدة الأهلي، بعد المباراة التي جمعتهما في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي فاز (2-1) على القادسية، يوم 21 نوفمبر من عام 2025، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

وبعد المباراة.. قدّم القادسية شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي؛ للمطالبة بالحصول على النقاط الثلاث كاملة، رغم الهزيمة ضد الراقي.

    تفاصيل شكوى القادسية ضد النادي الأهلي

    في أعقاب مباراة الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ قدّم نادي القادسية شكوى ضد نظيره الأهلي، بحجة تغيير الراقي لـ"قائمته الرسمية" المُعلن عنها.

    وتسمح اللوائح والقوانين بقيام أي نادٍ سعودي بتغيير "قائمته الرسمية"، قبل 75 دقيقة من انطلاق المباراة؛ على أن يكون ذلك إلكترونيًا.

    إلا أن الأهلي لم يقم بذلك؛ حيث أجرى التغيير على "قائمته الرسمية" ضد القادسية، عبر مكالمة هاتفية مع مسؤولي الرابطة السعودية المحترفة.

    وبرر الراقي ذلك بأن "السيستم" كان معطلًا، ما جعله يفشل في تغيير "قائمته الرسمية" ضد القادسية إلكترونيًا؛ مع تأكيده على أنه أكمل الإجراءات هاتفيًا في الوقت القانوني، حسب ما نقلته تقارير محلية عديدة.

    ومن ناحيته.. تمسك مسؤولو القادسية بأن النادي الأهلي، قام بتغيير "قائمته الرسمية" لمباراة الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي؛ بعد انتهاء المدة القانونية، والمُحددة بـ75 دقيقة.

    ووسط هذا الشد والجذب.. رفضت لجنتا "الانضباط والأخلاق" و"الاستئناف" بالاتحاد المحلي لكرة القدم، شكوى القادسية ضد الأهلي؛ ليقوم فارس الشرقية بالتصعيد رسميًا، أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

    مركز التحكيم يحدد "موعد" إعلان القرار في شكوى القادسية

    وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، مساء اليوم الأربعاء، عن أن مركز التحكيم الرياضي السعودي أبلغ نادي القادسية في "خطابه"؛ بموعد إصدار القرار، الخاص بشكوته ضد عملاق جدة الأهلي.

    العجلان أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أن مركز التحكيم حدد 60 يومًا بحد أقصى، لإصدار القرار.

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. الإعلامي الرياضي أحمد العجلان أكد أنه بناء على "خطاب" مركز التحكيم الرياضي السعودي إلى نادي القادسية؛ فإن القرار الخاص بالشكوى ضد عملاق جدة الأهلي، قد يصدر بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    أي أنه إذا صُدِر القرار بعد نهاية الموسم، ونص على خصم نقاط من الأهلي مثلًا؛ سيُعاد ترتيب "جدول" دوري روشن السعودي للمحترفين، من جديد.





    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 20 مباراة مقابل 6 تعادلات وهزيمتين، في 28 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد فوزه على نادي الدحيل القطري ثم جوهور دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني، في الأدوار الإقصائية.

    وأخيرًا.. ودع الأهلي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمة ضد عملاق الرياض الهلال؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

