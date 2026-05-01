لا تأمن غدر الجريح: هدية الزمالك أعادت "روح" الأهلي .. ورسالة إنذار من مصر إلى السعودية!

"بالروح .. بالحماس"، هكذا رفعت جماهير الأهلي، وطبق اللاعبون فوق أرضية ستاد القاهرة الدولي، ليحققوا الانتصار على الغريم التقليدي الزمالك، بنتيجة (3-0)، في القمة 132 من الدوري المصري الممتاز، لموسم 2025-2026".

في قمة رابع جولات مجموعة التتويج، انتصر الأهلي بثلاثية عن طريق أشرف بنشرقي "ثنائية د18 و74"، وحسين الشحات "د32".

الحكم الألماني ماتياس بولنبيك، قرر احتساب ركلتي جزاء، تم إهدارهما، سواءً بتصدي الحارس مصطفى شوبير لتسديدة حسام عبد المجيد للزمالك، في الدقيقة 55، أو محمود ترزيجيه الذي سدد جزائية الأهلي في العارضة، بالدقيقة 66.

وتجمد رصيد الزمالك عند 50 نقطة، ليتقاسم صدارة مجموعة التتويج، مع بيراميدز، الذي استفاد من فوزه على إنبي، بنتيجة (3-2)، بينما رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة، ليحتل المركز الثالث، ويحيي آماله في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.