"حسابكم يُدار من خارج البلاد" .. رئيس رابطة الاتحاد يخرج عن صمته بعد اتهامات بدر تركستاني!

أثار بدر تركستاني، رئيس رابطة مشجعي النادي الأهلي، أزمة مع جماهير الاتحاد، بسبب اتهاماته التي جاءت في ليلة الاحتفالية بإنجازات الراقي في معقل الإنماء بجدة.

الأهلي احتفل بإنجازاته في الإنماء، بعد فوزه على الخلود بثلاثية نظيفة، في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي، عن طريق إيفان توني وصالح أبو الشامات وإنزو ميلوت.

وأقام الأهلي احتفالًا رائعًا مع جماهيره في ملعب الإنماء، بالإنجازات التي حققها على مدار عام، بالفوز بلقبين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وبينهما كأس السوبر السعودي.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بموسم 2025-2026، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف نظيف أحرزه فراس البريكان.