محمود خالد

الضربة القاضية لكونسيساو: الأهلي أحرج الاتحاد "داخل وخارج الملعب" .. وإيفان توني ينتصر لقضية فينيسيوس!

الأهلي زعيم جدة والاتحاد في "خبر كان"..

الأهلي يحكم جدة ذهابًا وإيابًا، ويؤكد عبارة "السيطرة" التي انزدان بها تيفو الراقي في مدرجات ملعب الإنماء، بفوز مثير على الاتحاد، بنتيجة (3-1)، في قمة الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وجاءت ثلاثية الأهلي عن طريق إيفان توني ورياض محرز وفراس البريكان، في الدقائق 23 و59 و84، بينما وقع فابينيو على هدف الاتحاد من علامة الجزاء، في الدقيقة 51.

ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة، ليعود إلى صدارة ترتيب دوري روشن، برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة عن النصر والهلال، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 42 نقطة، في المركز السادس.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول ديربي جدة..

  • العنصرية تحول تصرف فينيسيوس إلى بطل .. الدليل توني!

    الركض عند الراية، ثم الاحتفال بطريقة استفزازية، هكذا صنع البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، خلال مواجهة بنفيكا، في ملحق دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتهم منافسه بريستياني، بتوجيه عبارات عنصرية إليه، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي "يويفا" لفتح ملف التحقيق في هذا الشأن.

    لن نتحدث كثيرًا عن تلك الواقعة التي قُتلت بحثًا، فما حدث بعد ذلك يعرفه الجميع، فينيسيوس يؤكد انتصار الريال في مباراة الإياب، ويكرر رقصته عند الراية، ونيمار جونيور، نجم سانتوس، يقرر دعمه بطريقته، حيث توجه عند الراية للاحتفال بهدفه في مرمى فاسكو دي جاما.

    الواقعة حولت فينيسيوس من "مستفز"، إلى ضحية وبطل، وهذا ما أكده الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، الذي احتفل بهدفه أمام الاتحاد، بالتوجه إلى الراية والاحتفال على طريقة نجم ريال مدريد.

    ولكن، بالنظر إلى الوجه الآخر للعملة، فإن إيفان توني احتفل بطريقة قد تبدو "أكثر فجاجة"، قد تثير الجدل بشأن تنافيها مع أخلاق أهل البلد، وما إذا كان احتفال مهاجم الأهلي طبيعيًا، أم واقعة تستوجب تدخل لجنة الانضباط؟

    هنا نعود لما أشرنا إليه، خلال الساعات الماضية، بشأن قرارات لجنة الانضباط، التي تجاهلت الواقعة المشينة التي جمعت بين إيفان توني، وجمال حركاس، في مباراة الأهلي وضمك، وكذلك تعليق توني عقب المباراة، على منافسه بأن رائحة فمه كريهة.

    في الواقع، لقطة إيفان توني تمثلًا سلاحًا ذي حدين، فهو حديث عن "البطل" إيفان توني، الذي يواصل ترك بصمته أمام الكبار، بعد تسجيل ثاني أهدافه في شباك الاتحاد، والاحتفال المثير للجدل، الذي يبرهن على تحول فينيسيوس إلى قضية عالمية مناهضة للعنصرية، وختام احتفاله الذي يعيد للأذهان احتفالًا بإشارة بذيئة، من كريستيانو رونالدو، خلال مباراة سابقة أمام الشباب، في 2024، تعرض بسببها للعقوبة بالإيقاف مباراة وغرامة 10 آلاف ريال.

  • القاعدة الأولى: لا توجد قواعد!

    يمكن القول إن العنوان الأبرز لقمة الأهلي والاتحاد، هو "لا توجد قواعد"، فمن أجل اقتناص النقاط الثلاث، كان سلاح الفريقين حول الخروج عن السياق، بتنوع تكتيكي ولا مركزية في توزيع الأدوار داخل أرض الميدان.

    الأهلي تخلى عن قاعدة مباراة الدور الأول؛ بترك الاستحواذ للاتحاد والاعتماد على المرتدّات، فشاهدنا الراقي هنا، هو الأكثر سيطرة وضغطًا في منطقة العميد، رغم استمرار ضعفه في "بناء اللعب" وسلاحه المعروف سلفًا في اللعب على الأطراف.

    الأهلي صنع ترسانة وسط، بين ثلاثية أتانجانا وزياد الجهني وفرانك كيسييه، فنجح في الحد كثيرًا من خطورة يوسف النصيري، وهجوم الاتحاد بشكل عام، فضلًا عن رياض محرز وإيفان توني، اللذين شاهدناهما في منطقة الدفاع بعدة لقطات، ولعل تلك الزيادة العددية في الدفاع، ما أجبرت على تقدم فابينيو كثيرًا للمساهمة في صنع الهجمات الاتحادية.

    وانظر إلى الاتحاد، تبادلًا في الأدوار بين ستيفن بيرجفاين ويوسف النصيري، في التواجد بالعمق أو على الطرف الأيسر، وانتشارًا مذهلًا لحسام عوار، في مختلف أرجاء الملعب، الدفاعية والهجومية.

    محرز يلقن كونسيساو درسًا وواصل إحراج أسطورة الاتحاد

    لنعد قليلًا إلى الخلف، تحديدًا في مباراة الدور الأول، حينما فاز الأهلي بهدف سجله رياض محرز، فيما خرج أسطورة نادي الاتحاد، محمد نور، بعدها بتصريح جدلي، مؤكدًا أنه لا يملك الكثير من الحلول، وأن خطورته تتمثل في العرضيات والكرات الثابتة، والصدفة هي من جعلته يجسل هدف الديربي الوحيد.

    من قلب الإنماء، قرر رياض محرز أن يرد على محمد نور، بلعبة أكد فيها أنه لا مجال للصدفة، بعدما سجل هدفًا أرضيًا رائعًا على يمين الحارس رايكوفيتش.

    جمالية أداء محرز لم تتمثل في لقطة الهدف فقط، بل أن الجناح الجزائري ساهم في تشكيل جبهة دفاعية أمام هجمات الاتحاد، فكان بمثابة الجناح والظهير وصانع الألعاب.

    ولعل ما صنع رياض محرز، الشهير بـ"ملك الكونترول"، أبلغ ردٍ على سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، الذي حاول استعراض مهاراته أمامه، باستلام رائع لكرة هوائية أمام أنظار محرز، وكأن الجزائري يتحدث إليه الآن، ويقول "من الملك الآن؟".

    ومن أبرز لقطات المباراة، ما شاهدناه من صراع مباشر بين ابني البلد الواحد، رياض محرز وحسام عوار، والتحامات ثنائية، كان الكفة فيها مرجحة إلى نجم الأهلي، والذي ساهم مع دفاع الراقي، في الحد كثيرًا من تحركات نجم الاتحاد.

  • جماهير الأهلي .. من عار الهبوط إلى مبادرة المولد

    التنافس ظاهرة صحية في كرة القدم، وقد يشتعل الأمر أحيانًا، خاصة في مباريات الديربي، إلا أن هناك مبادرات رائعة تستحق أن نقف عندها احترامًا وتبجيلًا.

    في مباراة الدور الأول، فوجئنا بلافتة "عار الهبوط لن يمحي أبدًا"، يغزو مدرجات الأهلي في الديربي، والذي أثار سخرية اتحادية، فضلًا عن تغريدة عبر حساب العميد قبل ديربي اليوم، يحمل رسالة "يستمر العمل، لقادم المنافسات، وسط معنويات عالية"، والتي أشار إليها متابعون، بأنها تحمل رسالة مبطنة، بجمع الحرف الأول من كل جملة، لتكوين كلمة "يلو" التي تشير إلى دوري الدرجة الأولى.

    ورغم أن مدرجات الأهلي أشعلت التنافس في الديربي، بعبارة "سيطرة أو هيمنة"، أو طرد أحد أعضاء رابطة كورفا جولد من مدرج الراقي وتجريده من قبعته، إلا أن أصحاب الأرض، قدموا مبادرة رائعة تتجاوز حدود الرياضة، وتقف على عتبات الإنسانية، بلافتة عريضة تطلب الدعاء إلى فهد المولد، نجم الاتحاد والشباب السابق، الذي لا يزال في غيبوبة لما يقارب السنة والنصف.

  • كلمة أخيرة..

    الأهلي أحكم سيطرته ذهابًا وإيابًا، وماتياس يايسله لا يزال يثبت بأنه مدرب يملك الكثير من الحلول، بين الدفاع والمرتدًات في الدور الأول، ثم السيطرة على مجريات اللعب في الثاني.

    في المقابل، لا يزال سيرجيو كونسيساو، يواصل السقوط أمام الكبار، وكأن فوزه على النصر في ثمن نهائي كأس الملك، كان بمثابة اللعنة التي أصابت الاتحاد، فجعلته لا يذوق طعم الانتصار أبدًا أمام الفرق الكبرى.

    أسوأ سيناريو شهدته المباراة، هو إصابة زياد الجهني، في الوقت الذي يبحث فيه هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن العناصر المنتظمة التي تؤمن المنتخب السعودي قبل نهائيات كأس العالم 2026.

    كونسيساو جازف أيضًا بالدفع بستيفن بيرجفاين، على حساب روجر فيرنانديز، ورغم أنه كان أكثر خطورة وفعالية من "التائه" موسى ديابي، أو يوسف النصيري الذي يخوض تحديًا صعبًا لحمل تركة كريم بنزيما، إلا أنه كاد أكثر من مرة أن يغادر ملعب المباراة مصابًا، كما أن روجر ربما كان ليساهم في تقوية المناطق الخلفية التي شهدت أخطاء دفاعية فادحة للاتحاد.

    الأهلي يعود للعبة الصدارة، والنصر يحبط من فشل تلقي هدية اتحادية، والعميد مع كونسيساو، سيظل محل الجدل بين مشروع بناء أو ضحية الكبار.

