الضربة القاضية لكونسيساو: الأهلي أحرج الاتحاد "داخل وخارج الملعب" .. وإيفان توني ينتصر لقضية فينيسيوس!

الركض عند الراية، ثم الاحتفال بطريقة استفزازية، هكذا صنع البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، خلال مواجهة بنفيكا، في ملحق دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتهم منافسه بريستياني، بتوجيه عبارات عنصرية إليه، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي "يويفا" لفتح ملف التحقيق في هذا الشأن.

لن نتحدث كثيرًا عن تلك الواقعة التي قُتلت بحثًا، فما حدث بعد ذلك يعرفه الجميع، فينيسيوس يؤكد انتصار الريال في مباراة الإياب، ويكرر رقصته عند الراية، ونيمار جونيور، نجم سانتوس، يقرر دعمه بطريقته، حيث توجه عند الراية للاحتفال بهدفه في مرمى فاسكو دي جاما.

الواقعة حولت فينيسيوس من "مستفز"، إلى ضحية وبطل، وهذا ما أكده الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، الذي احتفل بهدفه أمام الاتحاد، بالتوجه إلى الراية والاحتفال على طريقة نجم ريال مدريد.

ولكن، بالنظر إلى الوجه الآخر للعملة، فإن إيفان توني احتفل بطريقة قد تبدو "أكثر فجاجة"، قد تثير الجدل بشأن تنافيها مع أخلاق أهل البلد، وما إذا كان احتفال مهاجم الأهلي طبيعيًا، أم واقعة تستوجب تدخل لجنة الانضباط؟

هنا نعود لما أشرنا إليه، خلال الساعات الماضية، بشأن قرارات لجنة الانضباط، التي تجاهلت الواقعة المشينة التي جمعت بين إيفان توني، وجمال حركاس، في مباراة الأهلي وضمك، وكذلك تعليق توني عقب المباراة، على منافسه بأن رائحة فمه كريهة.

في الواقع، لقطة إيفان توني تمثلًا سلاحًا ذي حدين، فهو حديث عن "البطل" إيفان توني، الذي يواصل ترك بصمته أمام الكبار، بعد تسجيل ثاني أهدافه في شباك الاتحاد، والاحتفال المثير للجدل، الذي يبرهن على تحول فينيسيوس إلى قضية عالمية مناهضة للعنصرية، وختام احتفاله الذي يعيد للأذهان احتفالًا بإشارة بذيئة، من كريستيانو رونالدو، خلال مباراة سابقة أمام الشباب، في 2024، تعرض بسببها للعقوبة بالإيقاف مباراة وغرامة 10 آلاف ريال.