خسائر الأهلي عرض مستمر .. إصابة جديدة لنجم الفريق تربك يايسله قبل النخبة

ودخل الأهلي مواجهة ضمك، في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، وسط العديد من الغيابات.

وكان "الرئيس" فرانك كيسييه، هو الوحيد الذي غاب عن اللقاء بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، فيما يعاني الأهلي من إصابة فالنتين أتانجانا، ميريح ديميرال، علي مجرشي، زكريا هوساوي، وصالح أبو الشامات.

ومع تواجد ديميرال وأبو الشامات في المدرجات، لدعم الأهلي، جاءت إصابة جديدة لتزيد من أوجاع المدير الفني ماتياس يايسله، في مباراة ضمك.



