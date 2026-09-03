بسبب القوائم المالية: اتهام نواف بن سعد بالتشكيك في وزارة الرياضة .. وكلمة واحدة تبرئ رئيس الهلال!

أثارت رسالة الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، حالة من اللغط بشأن حديثه حول إصدار القوائم المالية ودعم الأمير الوليد بن طلال، في ظل الجدل الدائر حول الحركة الضخمة التي أجراها الزعيم في موسم الميركاتو الصيفي.

حديث ابن سعد، جاء بالتزامن مع البيان الرسمي الذي أصدره الهلال، لاستنكار ما ورد عبر قنوات "ثمانية"، وكلام أحد ضيوف برامجها، بشأن وصفه لتعاقدات النادي بأنها "مجهولة المصدر"، رغم أن النادي سبق وأن أعلن في قنواته الإعلامية عن مصدر تعاقداته، فضلًا عن تأكيد مجلس الإدارة بأن جميع تعاقدات النادي وإجراءاته المالية تتم وفق الأطر النظامية والحوكمة المعتمدة، وأن توقيت الحلقة التي تضمنت هذا الادعاء، جاءت في وقت لا يزال صندوق الاستثمارات العامة هو المالك الرسمي لشركة النادي.

تعليق رئيس الهلال بشأن إصدار القوائم المالية، لاقى حالة من الانتقادات، بلغ حد التساؤل حول ما إذا الأمير نواف بن سعد، يشكك في وزارة الرياضة.