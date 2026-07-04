رسالة للعالم: كاب فيردي دافعت عن "سمعة الأفارقة" من أقلامكم.. وعذاب الأرجنتين جاء في "الوقت الخاطئ" للمصريين!

"رؤوس مرفوعة وفخر يتجاوز النتيجة".. هكذا هو عنوان ملحمة منتخب كاب فيردي أمام الأرجنتين؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

كاب فيردي أذهلت الوسط الرياضي العالمي أجمع، الذي ظن أن منتخب الأرجنتين سيكون في "نزهة"؛ ولكن الواقع جاء مغايرًا تمامًا، حيث اضطر رفقاء الأسطورة ليونيل ميسي للذهاب إلى الشوطين الإضافيين.

نعم.. الأرجنتين فازت (3-2) ضد كاب فيردي، بعد الوصول إلى الشوطين الإضافيين؛ لتتأهل بشق الأنفس إلى ثمن نهائي كأس العالم، ضاربة موعدًا مع منتخب مصر.

وجاءت ثلاثية الأرجنتين في شباك كاب فيردي؛ عن طريق كل من ليونيل ميسي وليساندرو مارتينيز وديني إديلسون بـ"الخطأ في مرماه"، في الدقائق 29 و92 و111 تواليًا.

أما منتخب كاب فيردي العنيد؛ فقد أحرز ثنائيته التاريخية في شباك أبطال العالم، بواسطة ديروي دوارتي وسيدني لوبيز في الدقيقتين 59 و103.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، وذلك بعد فوز الأرجنتين الصعب على كاب فيردي..