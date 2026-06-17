"يخاف من الكرة ويلعب مجاملة لوالده" .. لوكا زيدان يسدد فاتورة الجزائر الثقيلة في ليلة ميسي التاريخية

عاشت الجزائر ليلة حزينة بعد تلقي منتخب بلادها خسارة قاسية بنتيجة (3-0) على يد بطل العالم الأرجنتين، فجر الأربعاء على ملعب آروهيد بكنساس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة لكأس العالم 2026.
الأسطورة ليونيل ميسي، اختار أن يدخل تاريخ كأس العالم من أوسع أبوابه ويصبح الهداف التاريخي للبطولة بعد هاتريك رائع سجله لمنتخب بلاده في شباك الجزائر، ليرفع رصيده إلى 16 هدفًا ويعادل رقم أسطورة ألمانيا ميروسلاف كلوزه الصامد منذ 2014.
واختار "ليو" أن تكون ضحيته في مباراة اليوم، لوكا زيدان حارس مرمى منتخب الجزائر ونجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، حيث زار شباكه 3 مرات بكل الطرق المختلفة.