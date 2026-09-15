Antonio Balasco
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اكتئاب حاد ودعم ميسي.. لافيتزي يكشف كواليس أصعب فترات حياته!
فراغ ما بعد الاعتزال يتسبب في الاكتئاب
اعتزل المهاجم الأرجنتيني كرة القدم الاحترافية رسميًا في ديسمبر 2019 عقب فترة أخيرة مع فريق خبي تشاينا فورتشن في الدوري الصيني الممتاز. وخلال سنوات ذروته في أوروبا، عاش فترة حافلة بالألقاب مع نابولي وباريس سان جيرمان، حيث حصد عشرة ألقاب محلية كبرى في فرنسا. لكن فقدانه المفاجئ للروتين اليومي بعد اعتزاله خلّف فراغًا عاطفيًا عميقًا قاده إلى معاناة نفسية حادة.
- Antonio Balasco
لافيزي يكشف تفاصيل دخوله المستشفى
وفي حديثٍ صريح خلال مقابلة مع Prime Video، تحدّث المهاجم السابق عن أحلك أيامه أثناء خضوعه لعلاج نفسي مكثّف، وعن استعادته لهدفٍ جديد في الحياة من خلال الأبوّة. وشرح لافيتزي تفاصيل رحلة تعافيه الصعبة قائلاً: «عندما توقّفت عن اللعب، ظهر فراغ ولم يكن هناك ما يملؤه. عانيت من الاكتئاب، ودخلت إلى مصحّة، وأنا حالياً أتناول الأدوية وأخضع للعلاج؛ وخطوةً بخطوة، أتعافى. لقد غيّرت ولادة ابني حياتي، فهو يمنحني الكثير من الفرح ويجعلني أشعر بأنني حيّ. لقد منحني القوّة للاستمرار».
زملاء سابقون يقدمون الدعم
وإلى جانب استمداده لدوافع بالغة الأهمية من عائلته، وجّه صاحب الميدالية الذهبية الأولمبية عام 2008 رسالة قوية عن المثابرة إلى كل من يمرّون بمعاناة مماثلة. وشدّد لافيتزي على قيمة الصمود قائلاً: "أقول لكل من يعاني إنه بالتواضع وإرادة القتال يمكنك تجاوز الأمر".
كما سلّط المهاجم السابق الضوء على التضامن الواسع الذي حظي به من جميع أنحاء عالم كرة القدم، مركّزاً بشكل خاص على علاقته الوطيدة بميسي. وحديثاً عن تلك الدائرة الداعمة، أضاف لافيتزي: "وقف عالم كرة القدم إلى جانبي تماماً، الكثير من الناس كانوا حاضرين من أجلي، مثل ميسي وأجويرو وباولو كانافارو. تجمعني بميسي صداقة خاصة، نتحدث في شتى الأمور، إنه شخص رائع".
- Antonio Balasco
رحلة التعافي مستمرة
يواصل لافيتزي التركيز على رحلة تعافيه طويلة الأمد تحت إشراف طبي، إلى جانب الدعم القريب من عائلته. ويحمل قراره بالتحدث علنًا رسالة بالغة الأهمية حول العقبات النفسية التي كثيرًا ما يواجهها الرياضيون المحترفون عند انتقالهم إلى مرحلة الاعتزال. وبدعم من المقربين منه، يواصل صاحب الـ41 عامًا بناء فصل أكثر صحةً بعيدًا عن أرض الملعب.
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