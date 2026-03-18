يوم الثلاثاء، أعاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقييم المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025 التي طغت عليها الاضطرابات، وجرد السنغال من اللقب بعد ذلك ومنحه لمنافسه المغرب. الأمر الذي قوبل باندهاش شديد من جانب الفائزين الرياضيين.
"اقتلوا الحماس" و"عار على أفريقيا": ساديو ماني والسنغال بأسرها غاضبة بسبب سحب كأس أفريقيا
"ما يحدث هنا قد تجاوز الحدود. هذه ليست كرة القدم التي نناضل من أجلها، وليست أفريقيا التي نؤمن بها"، كتب لاعب بايرن ميونيخ السابق ساديو ماني (الناصر) في بيان على إنستغرام: "هناك الكثير من الفساد في رياضتنا، وهذا يقتل شغف ملايين المشجعين في جميع أنحاء القارة. اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم على أرض الملعب، لكن القرارات خارج الملعب هي التي تحدد نتائج المباريات والألقاب."
مانيه "مخيب الأمل للغاية". بلده وكرة القدم الأفريقية والمشجعون يستحقون "الأفضل والإنصاف والشفافية والاحترام". في غضون ذلك، أعلن الاتحاد السنغالي أنه سيقدم "استئنافًا في أقرب وقت ممكن أمام المحكمة الدولية للرياضة (CAS) في لوزان"، ووصف القرار بأنه "غير عادل وغير مسبوق وغير مقبول، ويشوه سمعة كرة القدم الأفريقية".
وأضاف الأمين العام عبد الله سيدو سو في الإذاعة الحكومية RTS: "سنتواصل مع محامينا ونقدم طعناً. لن نتردد في أي شيء. الحق معنا." ووصف القرار بأنه "عار على أفريقيا".
نهائي كأس الأمم الأفريقية: كاد أن يُلغى عدة مرات
كان باتي سيس من أوائل لاعبي السنغال الذين ردوا على هذا الخبر. وكتب لاعب خط وسط رايو فاليكانو في منشور علىX،مصحوبًا بعدة صور له وهو يحمل الميدالية والكأس، تعليقًا على نتيجة المباراة الجديدة التي أصبحت 3-0 لصالح المغرب: "يمكنكم أن تمنحوا هؤلاء البكائين ثلاثة أهداف أخرى".
جاء هذا القرار على خلفية الاضطرابات التي وقعت خلال المباراة النهائية يوم 18 يناير في الرباط، والتي كادت أن تُوقف قبل وقت قصير. بعد احتساب ركلة جزاء متأخرة لصالح المغرب، غادر لاعبو السنغال الملعب مؤقتًا احتجاجًا على ذلك. بعد توقف طويل، استؤنفت المباراة، قبل أن يضيع إبراهيم دياز ركلة الجزاء ويسجل بابي جوي (94) الهدف الذهبي الذي حسم النتيجة النهائية 1-0 لصالح السنغال.
واعتبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) أن سلوك لاعبي السنغال قبل ركلة الجزاء التي سددها دياز يمثل مخالفة للمادتين 82 و84، وقبل الطعن المقدم من الاتحاد المغربي. علاوة على ذلك، اندلعت الفوضى في المدرجات، وهو ما كان من الممكن أن يؤدي أيضًا إلى إيقاف المباراة. ومنعت قوات الأمن مشجعي السنغال من اقتحام الملعب.
- AFP
المغرب يتفاعل بهدوء مع قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
"قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) أنه وفقًا للمادة 84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، تُعتبر المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية توتال إنيرجيز (AFCON) المغرب 2025 ("المباراة") تعتبر خسارة للمنتخب السنغالي، وأن نتيجة المباراة تُحسب بنتيجة 3-0 لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم (FRMF)"، حسبما ورد حرفياً في بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وعلق الاتحاد المغربي على ذلك بهدوء قائلاً: "لا تهدف هذه الإجراء بأي حال من الأحوال إلى التشكيك في الأداء الرياضي للفرق المشاركة في هذه المسابقة، بل تهدف فقط إلى تطبيق لوائح المسابقة".
كأس أفريقيا: الفائزون الخمسة الأخيرون
السنة الدولة 2026 المغرب 2024 كوت ديفوار 2022 السنغال 2019 الجزائر 2017 الكاميرون