مزيج من الطراز التقليدي والحديث.. قمصان منتخبات كوبا أمريكا 2024 الأساسية والاحتياطية

طرحت شركة "أديداس" حزمة من قمصان كوبا أمريكا 2024 التي تقام الصيف المقبل...

قبل بطولة كوبا أمريكا 2024، إحدى بطولات كرة القدم الأكثر إثارة في العالم، أطلقت شركة "أديداس" بعض الأطقم الأساسية والاحتياطية لعدد من المنتخبات التي تشارك في البطولة، وعلى رأسها منتخب الأرجنتين بطل النسخة السابقة وبطل كأس العالم 2022.

سيضاف إلى هذه القمصان منتخبات جديدة مع إطلاق كل علامة تجارية قمصان الفرق التي ترعاها في البطولة.

وقررت أديداس الاعتماد في تصميماتها على الإلهام بالشعور بالفخر والانتماء، ومزج الطراز التقليدي للمنتخبات مع الطراز الحديث، لخلق شيء جديد للجيل القادم من اللاعبين.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على قمصان المنتخبات المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.