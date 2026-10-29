"طبقوه في ألمانيا واليابان" .. اقتراح مثير لحل أزمة المنتخب السعودي مع أجانب دوري روشن "دون تقليص العدد"!

وفي هذا السياق، قال القوس، عبر برنامج "في المرمى" على فضائية "العربية"، إن هناك فكرة قد تُطبق في الموسم الرياضي المُقبل "2026-2027"، تحكم التعامل مع ملف المحترفين الأجانب في دوري روشن، ولا تؤثر على المنتخب الأول.

وأشار القوس، إلى أن هذه الفكرة سبق وأن تم تطبيقها في ألمانيا واليابان، وتتضمن النقطتين التاليتين..

* تفريغ أحد أندية دوري روشن من جميع لاعبيه الأجانب، وتجميع لاعبي المنتخب الأساسيين، من أجل اللعب معًا، بما يضمن المشاركة الأساسية والحصول على دقائق لعب كافية.

* تفريغ أحد أندية الدرجة الأولى من جميع الأجانب، وتجميع اللاعبين الاحتياطيين في المنتخب، وكذلك العناصر التي يُتوقع أن تنضم للأخضر في المرحلة المُقبلة.



