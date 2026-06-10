كأس العالم للجميع ولكن .. بنما وكوراساو وفريسة المغرب والبرازيل يرفعون شعار "مونديال الحصالات"!

وفقًا لرؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فإن فكرة التوسع بعدد منتخبات كأس العالم ليصل إلى 48 بدلًا من 32، جاء لمنح أكبر عدد من الفرق الفرصة لتحقيق حلم اللعب بالمونديال، وهذا أمر لا غبار عليه!

العدد الهائل يمنحنا فرصة مشاهدة بعض الوجوه الجديدة، بالإضافة إلى منتخبات أخرى كانت تعاني من أجل الوصول للبطولة وفشلت أكثر من مرة في التصفيات رغم امتلاكها مجموعة مميزة من اللاعبين، مثل مصر والنرويج وباراجواي.

ولكن على الجانب الآخر من القصة، سنجد أن هذا العدد الهائل من المنتخبات سينتج عنه ظهور المزيد من "الحصالات" التي لن تمتلك أي فرصة في عبور دور المجموعات بأي شكل من الأشكال.

وتأتي مشاركة تلك المنتخبات بمثابة المطمع للكبار والفرق المتوسطة، التي تطمح في حسم بطاقة التأهل مبكرًا، عن طريق الانتصار عليها والتسجيل في شباكها أكبر عدد ممكن من الأهداف.

ولذلك، قررنا استعراض تلك الفرق التي فرك كل مشجع ولاعب ومدرب يديه، فور سماعه بوقوعها مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 المقام بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا ..