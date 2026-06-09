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علي سمير

كارثة تهدد افتتاح كأس العالم .. حركة احتجاجية تضرب المكسيك وتضع مواجهة جنوب إفريقيا في خطر!

كأس العالم
المكسيك
المكسيك ضد جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
الولايات المتحدة الأمريكية
كندا

رئيسة المكسيك وصفت الحركات الاحتجاجية بـ"المستفزة"

أزمة جديدة تضرب كأس العالم 2026، قبل 48 ساعة فقط على المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الخميس المقبل، بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا في مدينة مكسيكو سيتي.

والسبب يرجع إلى احتجاجات المعلمين في العاصمة المكسيكية، مما تسبب في إغلاق مداخل ملعب أزتيكا مساء اليوم، الثلاثاء، وهو المكان المستضيف لأولى مباريات المونديال.


  • ما هي القصة؟

    وكالة "فرانس برس" قالت إن هناك ثورة أشعلتها مجموعة من المعلمين في المكسيك خلال الأيام الأخيرة بمدينة مكسيكو سيتي، مما وضع الكثير من الضغوط على السلطات قبل افتتاح كأس العالم.

    وأوضحت أن آلاف المتظاهرين أغلقوا المدخل الرئيسي المؤدي ملعب أزتيكا، لتثار التكهنات حول جاهزيته من أجل استضافة المباراة الافتتاحية.

    إمكانية تأجيل اللقاء تبدو شبه مستحيلة في الوقت الحالي، لذلك الحل الأمثل الذي يسعى له الجميع هو احتواء الأزمة بأفضل شكل ممكن، حتى لا يتعكر صفو الحدث العالمي المنتظر في بدايته.


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  • خلفية الاحتجاجات

    الحركة الغاضبة تأتي عن طريق مجموعة منشقة من نقابة المعلمين في المكسيك، حيث بدأت الاحتجاجات منذ أسبوع لتحقيق بعض المطالب من أجل تحسين ظروفهم المعيشية.

    وطالبت المجموعة الغاضبة الحكومة المكسيكية بزيادة الرواتب وإلغاء قانون التقاعد، ويبدو أنها استغلت كأس العالم للفت الأنظار والضغط على السلطات للموافقة على هذه الشروط.

    ومن جانبها علقت كلوديا شينباوم رئيسة المكسيك على هذه الاحتجاجات التي دمرت تماثيل مرتبطة بكأس العالم وقطعت العديد من الطرق على أنها "استفزازية"، ولكنها استبعدت إصدار أي أوامر للشرطة بقمعها والتصدي لها باستخدام العنف.



  • President Trump Meets With White House Task Force On FIFA World CupGetty Images News

    الفوضى تجتاح المونديال

    البطولة لم تبدأ حتى الآن، ومع ذلك شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل، مثل قيام الولايات المتحدة الأمريكية بسحب التذاكر المخصصة لإيران لمباريات دور المجموعات في غضون مهلة قصيرة.

    ويعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة من الخلافات الإدارية بين الولايات المتحدة وإيران حول كأس العالم خلال الأيام والأشهر الأخيرة.

    واستمر هذا الجدل، بحرمان الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ساعات من التحقيق معه في مطار ميامي.

    سفارة بلاده قالت إنها قامت بتسهيل إجراءات دخوله إلى أمريكا عن طريق جواز سفر دبلوماسي، ولكن في النهاية جاءت كلمة الحسم من ميامي برفض السماح له بالتواجد على الأراضي الأمريكية.

    عمر عبد القادر تم استجوابه في غرفة صغيرة طوال الليل عندما تم توقيفه في مطار ميامي، في مشهد غريب لا يليق بواحد من صفوة الحكام على مستوى العالم، وخضع لتحقيقات استمرت 11 ساعة، ثم تم نقله إلى زنزانة منفصلة احتجز فيها لعدة ساعات إضافية قبل الذهاب إلى إسطنبول.

    وبالإضافة إلى ذلك، ظهرت العديد من الشكاوى بخصوص التضييق على المشجعين في دخول الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار الإقامة وحضور المباريات من الملاعب.

  • world cup trophyGetty Images

    المدن المستضيفة لكأس العالم 2026

    البطولة ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستشمل 16 مدينة مضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

    ومن المقرر أن تشهر المسابقة 104 مباراة على مدار 34 يومًا في أنحاء أمريكا الشمالية. ولأول مرة، ستضم البطولة 48 فريقًا وستستضيفها ثلاث دول بشكل مشترك.

    المدن/الملاعب المضيفة لكأس العالم 2026 هي كما يلي:

    • كندا: تورونتو وفانكوفر
    • المكسيك: جوادالاخارا ومكسيكو سيتي ومونتيري
    • الولايات المتحدة: أتلانتا، بوسطن، دالاس، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجلوس، ميامي، نيوجيرسي، فيلادلفيا، سان فرانسيسكو وسياتل
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