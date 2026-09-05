الحلم الذي ينتظره الجميع .. ترتيبات أسطورة الأرجنتين تجمع ميسي ورونالدو بفريق واحد!

شبكة "TyC” الأرجنتينية، قالت إن تيفيز البالغ من العمر 42 سنة، قام بترتيب استئجار ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز، من أجل إقامة مباراة خاصة لاعتزاله كرة القدم.

وأشارت إلى أن هذه المباراة المقرر إقامتها بالملعب الذي يتسع 57 ألف متفرج، تأتي لرغبة تيفيز في توديع جماهير فريق طفولته بالطريقة المناسبة، وإنهاء علاقته بالنادي بأفضل شكل ممكن.



