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علي سمير

"نسخة كريستيانو 2011 تجعله منافقًا".. عقبة وحيدة أمام الصلح بين رونالدو وجيسوس وسجلات الماضي تحرج البرتغالي!

كريستيانو رونالدو
البرتغال
البرتغال ضد ويلز
ويلز
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
النرويج ضد البرتغال
النرويج
الدنمارك ضد البرتغال
الدنمارك
جورج جيسوس
النصر

تصريحات سابقة تضع نجم النصر في موقف محرج

تطورات جديدة تظهر في مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد خلافه الأخير مع المدرب جورج جيسوس في فترة التوقف الدولي الحالية، وسط تسريبات حول الشرط الأهم للاعب من أجل العودة من جديد.

جيسوس فاجأ الجميع باستبعاد رونالدو من مباراة النرويج في دوري الأمم الأوروبية، ليرحل نجم النصر عن معسكر بلاده، وسط أنباء حول اعتزاله اللعب الدولي بشكل كامل.


  • ماذا حدث؟

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، جلس على "دكة البدلاء"، طوال الـ90 دقيقة من عمر مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الرابعة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وبمجرد إطلاق صافرة النهاية؛ غادر رونالدو الملعب وهو مُحبط، دون أن يُشارك في المصافحة بين أعضاء المنتخبين، أو تحية الجماهير البرتغالية التي حضرت في المدرجات.

    وتم الربط بين تصرف الأسطورة البرتغالية، وعدم تنفيذ المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس وعده، بإشراكه في الشوط الثاني ضد النرويج.

    جيسوس صرح قبل المباراة، بأن رونالدو سيُشارك في الشوط الثاني ضد النرويج، وذلك إذ لم يدخل "التشكيل الأساسي"؛ ولكنه تراجع عن تنفيذ ذلك خلال المباراة نفسها، بسبب سير مجريات اللعب.

    وبعد ذلك.. أخذت الأزمة في التصاعد تدريجيًا؛ حيث قيل إن رونالدو "تمرد" وغاب عن تدريبات المنتخب دون إذن وأن جيسوس سيعاقبه، قبل أن ينفي المدير الفني المخضرم كل ذلك.

    ورغم نفيه وجود أي خلاف؛ إلا أن جيسوس أكد أنه صاحب الكلمة "الأولى والأخيرة"، حيث لن يستطيع رونالدو أو أي لاعب ومسؤول تغيير خطته أو طريقة تفكيره.

    هذه الكلمات يبدو أنها أغضبت الأسطورة البرتغالية؛ الذي غادر معسكر منتخب بلاده نحو مدريد، مع تأكيده على أنه سيكشف الحقائق كاملة في الوقت المناسب.

  • Cristiano Ronaldogetty

    رونالدو يطالب برحيل جيسوس

    شبكة "سي إن إن" البرتغالية، قالت إن رونالدو أكد للاتحاد البرتغالي، أنه لن يعود إلى منتخب بلاده خلال فترة تواجد جورج جيسوس على رأس القيادة الفنية للفريق.

    وأوضحت أن صاحب الـ41 سنة لا يخطط لتغيير رأيه، مما يعني ان مصيره الدولي يعتمد بشكل كبير على مقعد المدير الفني لمنتخب البرتغال.


  • هل ناقض نفسه؟

    وفي سياق منفصل، قامت صحيفة "أبولا" البرتغالية بإحراج رونالدو، بعدما كشفت عن واقعة ظهر فيها تناقض واضح لمهاجم النصر بين موقفه الآن وما فعله منذ 15 عامًا.

    القصة كان بطلها ريكاردو كارفاليو، الذي انتقده رونالدو على الرغم من العلاقة القوية بينهما، حيث خرج للعلن للهجوم عليه بعدما غادر معسكر منتخب البرتغال بسبب خلاف مع باولو بينتو.

    كارفاليو تحدث عن الأمر بعدها بسنوات، وقال إنه شعر بعدم الاحترام عندما جلس كبديل لبيبي، بالرغم من عدم مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية.

    وخلال المعسكر قال رونالدو عن مغادرة كارفاليو للفريق:"الأفضل سيلعب والأمر يعود في النهاية إلى قرارات المدرب واختياراته، لا يوجد لاعب بالفريق يملك مكانًا مضمونًا بالمنتخب البرتغالي".

    هل يعود كريستيانو بالزمن ويقول هذه الكلمات لنفسه؟ سؤال ربما لن يتمكن نجم النصر من الإجابة عليه!

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    هل يعتذر جيسوس؟

    في الساعات الأخيرة انتشرت بعض الأنباء حول محاولات الصلح بين جيسوس ورونالدو، وهو الأمر الذي تحدث عنه الصحفي روي سانتو مؤكدًا انزعاج كريستيانو من تصريحات مدربه السابق في النصر.

    وأوضح سانتو:"رونالدو يؤمن أن كلمات جيسوس لم تكن بريئة أبدًا، الثقة غير موجودة بينهما، هناك محاولات لإصلاح الأمور بينهما ولكن المدرب يرفض الاعتذار لأحد".

    وتابع:"وأما بالنسبة لرونالدو، فالأمر يتعلق الآن بالسلطة والسيطرة وإظهار القوة في هذا النوع من المواقف".