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علي سمير

"سيناريو بيليه ومارادونا يتكرر" .. تعليق مثير يربط أزمة رونالدو بما حدث بين أسطورتي البرازيل والأرجنتين!

كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
الدنمارك ضد البرتغال
الدنمارك
البرتغال
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
دييجو مارادونا

هل يغيب الدعم الشعبي والجماهيري عن رونالدو؟

رحل كريستيانو رونالدو ولا أحد يبالي؟ إنه موضوع الساعة الذي يتحدث عنه الجميع، بسبب الطريقة التي غادر بها النجم البرتغالي لمعسكر بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية.

ما يحدث الآن جعل البعض يسير في اتجاه عقد المقارنة بين منافسته مع ميسي، والخصومة السابقة بين البرازيلي بيليه ونظيره الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، وفارق التعامل بينهما.


  • ما هي القصة؟

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، جلس على "دكة البدلاء"، طوال الـ90 دقيقة من عمر مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الرابعة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، ليغادر الملعب وهو محبط دون أن يشارك في مصافحة أعضاء المنتخبين أو تحية الجماهير.

    وتم الربط بين تصرف الأسطورة البرتغالية، وعدم تنفيذ المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس وعده، بإشراكه في الشوط الثاني ضد النرويج.

    وبعد ذلك.. أخذت الأزمة في التصاعد تدريجيًا؛ حيث قيل إن رونالدو "تمرد" وغاب عن تدريبات المنتخب دون إذن وأن جيسوس سيعاقبه، قبل أن ينفي المدير الفني المخضرم كل ذلك.

    ورغم نفيه وجود أي خلاف؛ إلا أن جيسوس أكد أنه صاحب الكلمة "الأولى والأخيرة"، حيث لن يستطيع رونالدو أو أي لاعب ومسؤول تغيير خطته أو طريقة تفكيره.

    هذه الكلمات يبدو أنها أغضبت الأسطورة البرتغالية؛ الذي غادر معسكر منتخب بلاده نحو مدريد، مع تأكيده على أنه سيكشف الحقائق كاملة في الوقت المناسب.

  • FBL-EURO-2016-FRA-HUBLOTAFP

    تعليق مثير على أزمة رونالدو

    الإعلامي المعروف عيسى الجوكم خرج للحديث عن أزمة رونالدو الحالية، حيث قال عبر حسابه على منصة "إكس":"كانت معركة بيليه ومارادونا، هي بالأساس الاهتمام الرسمي والتقدير يأتي للأول، بينما الناحية الشعبية للثاني".

    وأضاف:"هل باعتقادي أن ما يحدث حاليًا بين ميسي ورونالدو هو نفس السيناريو؟".


  • ماذا يقصد الجوكم؟

    بعد أزمة رونالدو ومغادرته لمعسكر البرتغال، نجح الفريق في الفوز على الدنمارك أمس، الخميس، بنتيجة 4/2، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

    وشهدت هذه المباراة تعرض رونالدو لهجوم عنيف للغاية من بعض الجماهير، كما ساند الكثيرون جورج جيسوس مدرب البرتغال بسبب طريقته الحازمة في التعامل مع كريستيانو، وسط تعاطف ضئيل للغاية، وهو ما يفسر قصة غياب المساندة الشعبية لمهاجم النصر، لذلك إسقاط بيليه يتناسب معه.

    وعلى الجانب الآخر، شاهدنا مساندة جماهيرية واسعة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أغلب أزماته على كل المستويات، وهو ما تمتع به مارادونا طوال مسيرته الكروية وحتى بعد اعتزاله لكرة القدم.

    وهو ما يأخذنا إلى حقيقة أن تقدير رونالدو يتم من الجهات الرسمية فقط مع دعم ضعيف من الجماهير "مثل بيليه"، وأما ميسي فهو معشوق الجماهير وصاحب الشعبية الأكبر "مثل مارادونا".

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    ردود الأفعال على مغادرة رونالدو لمعسكر البرتغال

    داخل الملعب، أثارت قضية كريستيانو ردود فعل متباينة. فقد ساند بعض المشجعين المدرب بكتابتهم عبارة "نحبك يا جيسوس" على قمصانهم، بينما رفع آخرون لافتة تحمل اسم رونالدو مع قلب في إشارة تضامن مع القائد السابق.

    كما أشار جيسوس إلى أنه سيوضح ما جرى بينه وبين رونالدو بعد المباراة المقبلة أمام النرويج يوم الأحد. ومن شأن فوز آخر على النرويجيين أن يضمن التأهل المبكر إلى نصف نهائي دوري الأمم.

    كما أوضح فيتينيا لاعب وسط الفريق أن اللاعبين يؤمنون بنهج المدرب. وأغدق لاعب الوسط المديح على المدرب البالغ من العمر 72 عاماً في مقابلة مع RTP: "كل الفضل يعود إلى عمل المدرب. قدّمنا مباراة رائعة. لا تنخدعوا بالنتيجة، لأنها كانت مباراة صعبة للغاية. كما كانت أفضل أداء لنا حتى الآن. نحن نواصل التطور، وكلما عملنا أكثر مع المدرب، كلما استوعبنا أفكاره بشكل أفضل. عمل المدرب بدأ يؤتي ثماره، وكان ذلك أكثر من واضح اليوم".

    وعن رد فعل الفريق بعد رحيل رونالدو، أضاف فيتينيا: "حاولنا التركيز على المباراة وأعتقد أننا نجحنا في ذلك. كان رد فعلنا رائعاً للغاية".

    وحلّ جونسالو راموش بديلاً عن رونالدو في خط الهجوم وتألق بتسجيله هدفاً وصناعته آخر. وأكد هو الآخر على تأثير المدرب: "قبل كل شيء، المدرب الجديد عون كبير. لدينا أفكار أوضح، ونعرف بالضبط أين يتمركز كل زميل، في الدفاع والهجوم على حد سواء. نحن نتحسن يوماً بعد يوم، وكل ذلك جزء من مسار".

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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