اعترف باهتمام برشلونة.. ماروتا: باستوني سيرحل لو رغب في ذلك!

قدم رئيس نادي إنتر تحديثًا مهمًا بشأن مستقبل باستوني، مؤكدًا أن برشلونة قد وضع نصب عينيه هذا اللاعب الدولي الإيطالي الموهوب.

وفي حديثه إلى راديو "أنشيو سبورت"، كان ماروتا صريحًا بشكل مفاجئ بشأن العلاقة بين البلوجرانا وأحد أهم أصول إنتر.

"إنه موهبة رائعة. كان محظوظاً في بعض المواقف. كان الجميع يراقبه. ارتكب ذلك الخطأ الساذج ضد يوفنتوس، وكان أول من اعترف بذلك، لكننا قمنا بحمايته. إنه بطل عظيم"، صرح ماروتا.

وأضاف: "لن أنكر أن هناك اهتماماً من برشلونة، لكن لا يوجد شيء ملموس حتى الآن. يغادر اللاعب إذا أعرب عن رغبته في الرحيل. في الوقت الحالي، هو سعيد بوجوده معنا ونحن سعداء بوجوده معنا."



