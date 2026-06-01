اعترفوا بالمسؤولية عن التجسس.. ساوثامبتون يهاجم لجنة التحكيم ويؤكد: هناك تضارب في المصالح!

أقر نادي ساوثامبتون رسمياً بنتائج لجنة التحكيم بشأن استئنافه المرفوض ضد العقوبات التي فرضتها رابطة الدوري الإنجليزي.

وقد ألقت هذه القضية، التي أُطلق عليها اسم «فضيحة التجسس»، بظلالها على مسيرة النادي، لا سيما بعد النهاية المخيبة للآمال لمسيرته في تصفيات دوري الدرجة الأولى، والتي أدت إلى استبعاده من المباراة النهائية ضد هال بعد اعترافه بمراقبة تدريبات منافسيه

يوم الاثنين، نشرت رابطة الدوري الإنجليزي التفسير المكتوب للعقوبة التي فُرضت على فريق "السانتس"، واصفة المخطط بأنه "خطة مدبرة ومحددة من أعلى إلى أسفل" وافق عليها المدرب توندا إيكيرت. وأصدرت الهيئة الإدارية رسائل واتساب تم تبادلها بين أعضاء الطاقم الفني، والتي أظهرت أن المدير كان "مصراً" على إرسال محلل لمراقبة المنافسين.

وفي بيان مفصل، اعترف النادي بأنه لم يلتزم بالمعايير المطلوبة وقبل قرار اللجنة بشأن سلوكه.

"نحن نقبل أن النادي خالف اللوائح ذات الصلة، ونعترف بأن الهيئات التأديبية كان من حقها أن تخلص إلى أن إثبات الميزة الرياضية لم يكن ضروريًا لإثبات وجود مخالفة جسيمة."