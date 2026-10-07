باعتراف رسمي من فيفا .. كأس الخليج تدفع منتخب السعودية لاقتحام ساحة الكبار عالميًا

عاش الشارع الرياضي السعودي ليلة احتفالية كبرى بعد نجاح المنتخب الوطني في حسم لقب "خليجي 27" إثر تغلبه على نظيره الإماراتي بنتيجة هدفين دون مقابل، في المواجهة النهائية التي احتضنها ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

هذا الانتصار لم يكن مجرد إضافة لبطولات المملكة، بل كان المحرك الرئيسي لتقدم المنتخب ثلاثة مراكز كاملة في تصنيف "فيفا"، لينتقل من المركز 58 الذي احتله عقب نهاية مونديال 2026، إلى المركز 55 عالميًا بفضل الأداء المتزن طوال مشوار البطولة.

وبحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي، فقد ارتفع رصيد المنتخب السعودي من النقاط ليصل إلى 1443.17 نقطة، بعد أن كان 1425.52 نقطة قبل انطلاق المحفل الخليجي.