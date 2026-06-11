اعتراف إنفانتينو يضع ترامب في موقف محرج .. وكلمة السر "مونديال قطر"!

تصريحات ترامب الأخيرة ربما كانت لتمر مرور الكرام، لولا أن إنفانتينو نفسه ظهر قبل دقائق من المباراة الافتتاحية وتحدث عن نسخة مونديال قطر 2022، مؤكدًا أنها أنجح نسخة حضرها من حيث التنظيم.

وقال إنفانتينو في تصريحات إعلامية قبل انطلاق حفل كأس العالم: "أنا سعيد للغاية بتواجدي هنا في هذا الملعب التاريخي، الملعب الذي توج فيه من قبل أساطير بحجم بيليه ومارادونا بكأس العالم، وهذا هو الملعب الوحيد الذي يستضيف 3 نسخ مختلفة في المونديال واستضاف الكثير من الفعاليات الأخرى".

وأضاف: "هناك أكثر من 6 مليارات يشاهدون فعاليات كأس العالم، أنا راضٍ للغاية على التحضيرات التي أقيمت لاستضافة هذه البطولة، الأمور تسير على ما يرام وأعتقد أن اللجنة التنظيمية أبلت بلاءً حسنًا".

وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "بالطبع هناك الكثير من العقبات التنظيمية في كل بطولة، أنا على دراية بكل المشاكل وقمنا بالمساعدة في حلها".

وعندما سئل إنفانتينو بشكل مباشر عن "الدولة التي قدمت أفضل استضافة لكأس العالم"، أجاب بدون تردد: "دولة قطر، لكني أعتقد أيضًا أن هذه النسخة ستكون تاريخية لأن هناك الكثير من المنتخبات المرشحة للقب، وأعتقد أيضًا أن البطل سيكون خارج التوقعات".