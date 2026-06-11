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FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport
محمد سعيد

اعتراف إنفانتينو يضع ترامب في موقف محرج .. وكلمة السر "مونديال قطر"!

كأس العالم
المكسيك
جنوب أفريقيا

تصريحات رئيس الفيفا تثير الجدل قبل افتتاح نسخة 2026

كعادته، حافظ السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على خرجاته الإعلامية المثيرة للجدل، حيث ترقب الجميع تصريحاته قبل انطلاق حفل افتتاح نهائيات كأس العالم 2026، الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب أزتيكا "مكسيكو سيتي" بالمسكيك.

إنفانتينو تواجد في المقصورة الرئيسية لملعب المباراة الافتتاحية التي تجمع بين المكسيك وجنوب إفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وعندما سئل عن رأيه في تنظيم نسخة 2026، أجاب بتصريحات تناقض حديث سابق نقله دونالدو ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان المسؤول السويسري البارز.

  • ماذا قال ترامب؟

    دونالدو ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، افتخر في تصريحات رسمية قبل 24 ساعة بما تقدمه بلاده في تنظيم المونديال، ودافع عن حقوقها في السماح للمشجعين بالحصول على تأشيرات بلادها وحضور المباريات.

    وأضاف ترامب: "تحدثت إلى جياني إنفانتينو صباح اليوم، وقال أنه لم يسبق له أن شاهد شيئًا يضاهي نجاح كأس العالم المقبلة، تعمل الإدارة الأمريكية على حل الأزمات المتعلقة بالتأشيرات لضمان حضور من يستحق من المشجعين إلى بلادنا، وسأحضر مباريات كأس العالم بنفسي".


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    أين الحقيقة؟

    تصريحات ترامب الأخيرة ربما كانت لتمر مرور الكرام، لولا أن إنفانتينو نفسه ظهر قبل دقائق من المباراة الافتتاحية وتحدث عن نسخة مونديال قطر 2022، مؤكدًا أنها أنجح نسخة حضرها من حيث التنظيم.

    وقال إنفانتينو في تصريحات إعلامية قبل انطلاق حفل كأس العالم: "أنا سعيد للغاية بتواجدي هنا في هذا الملعب التاريخي، الملعب الذي توج فيه من قبل أساطير بحجم بيليه ومارادونا بكأس العالم، وهذا هو الملعب الوحيد الذي يستضيف 3 نسخ مختلفة في المونديال واستضاف الكثير من الفعاليات الأخرى".

    وأضاف: "هناك أكثر من 6 مليارات يشاهدون فعاليات كأس العالم، أنا راضٍ للغاية على التحضيرات التي أقيمت لاستضافة هذه البطولة، الأمور تسير على ما يرام وأعتقد أن اللجنة التنظيمية أبلت بلاءً حسنًا".

    وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "بالطبع هناك الكثير من العقبات التنظيمية في كل بطولة، أنا على دراية بكل المشاكل وقمنا بالمساعدة في حلها".

    وعندما سئل إنفانتينو بشكل مباشر عن "الدولة التي قدمت أفضل استضافة لكأس العالم"، أجاب بدون تردد: "دولة قطر، لكني أعتقد أيضًا أن هذه النسخة ستكون تاريخية لأن هناك الكثير من المنتخبات المرشحة للقب، وأعتقد أيضًا أن البطل سيكون خارج التوقعات".

  • إنفانتينو يتهرب من المسؤولية

    جياني إنفانتينو كان قد أثار جدلاً كبيرًا في المؤتمر الصحفي الأخير الذي تعرض خلاله لهجوم كبير، عندما حث الناس على "التروي والاسترخاء" بعد أن مُنع الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم المقبلة.

    وأصر إنفانتينو على أن الاتحاد الدولي ليس "ملك العالم" ولا يمكنه تجاوز القرارات الصارمة المتعلقة بالحدود، مما ترك الحكم في حالة من الحزن الشديد وظل عالقاً قبل انطلاق الحدث الكروي الأكبر في العالم.

    وفي أعقاب الترحيل المفاجئ للحكم الصومالي عمر عرتن من مطار ميامي الدولي، تناول رئيس فيفا هذه القضية المثيرة للجدل خلال مؤتمر صحفي نادر عقده، وفي معرض حديثه عن النزاع الحاد حول الهجرة الذي أفسد الفرصة التاريخية لعرتن، قال: "ما حدث للحكم الصومالي أمر مؤسف. مرة أخرى، نحن لا نتحكم في كل شيء. نحن نحاول، وسنناقش، وسنتحدث، وسنرى. أحياناً من الجيد أن نهدأ ونسترخي، فنحن نعمل على كل شيء، ونحاول حل كل شيء. وأحياناً، فإن البدء فورًا بالصراخ والهتاف يؤدي إلى نتيجة عكسية عن إيجاد الحل".

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    كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا

    بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، تُقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو؛ تشهد مشاركة 48 منتخبًا من مختلف القارات، لأول مرة في التاريخ.

    وتسبب هذا الارتفاع الضخم في عدد الدول المشاركة في البطولة إلى توجيه انتقادات حادة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني إنفانتينو، حيث اتهم بإفساد متعة البطولة عن طريق زيادة عدد المنتخبات من 32 في النسخة الأخيرة إلى 48 من أجل زيادة المكاسب المالية وحقوق الرعاية والعوائد المادية من البث.

    وكانت النسخة الأخيرة من كأس العالم والتي استضافتها دولة قطر، قد شهدت منافسة شرسة بمشاركة 32 منتخبًا وانتهت بشكل درامي عندما قاد الأسطورة ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز باللقب، بعد نهائي مثير أمام فرنسا انتهى بالتعادل (3-3)، قبل أن يحسم لصالح راقصي التانجو بركلات الترجيح.

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