هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
imago-sport-1078883915.jpgGribaudi/ImagePhoto
محمود خالد

بعد اعتذاره: فهد المفرج يكشف مخالفة مصعب الجوير .. وحقيقة استبعاده من كأس الخليج بسبب "وجبة طعام"!

مصعب الجوير
السعودية
الكويت
كأس الخليج
عمان
العراق

فهد المفرج يعلق على استبعاد نجم القادسية "المفاجئ"..

أطلق فهد المفرج، المدير التنفيذي للمنتخب السعودي الأول، رسائل حاسمة حول عقوبة استبعاد مصعب الجوير، من معسكر الأخضر الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، التي ستقام في مدينة جدة.

وفاجأ المنتخب السعودي، عشاقه، بخبر استبعاد مصعب الجوير، نجم وسط القادسية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، بناءً على قرار الجهازين الفني والإداري، لأسباب انضباطية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأثار بيان استبعاد الجوير، العديد من التكهنات، فضلًا عن خروج اتهامات إلى فهد المفرج، بمحاولة الانتقام من اللاعب الذي أصر سابقًا على الرحيل عن الهلال، في الوقت الذي كان يتولى فيه المفرج منصب المدير التنفيذي لكرة القدم مع عملاق الرياض.

اقرأ أيضًا: مصعب الجوير صاحب "سوابق انضباطية" وفهد المفرج آخر حلقاتها .. عبدالرزاق حمدالله كشف عيوبه واتهمه جورج جيسوس وعاقبه المنتخب السعودي قديمًا!

  • المفرج يكشف الحقائق

    وفي هذا السياق، صرّح فهد المفرج، لوسائل الإعلام، بأن مصعب الجوير يعد أحد المواهب الواعدة، إلا أنه خالف اللوائح والأنظمة، ما أدى إلى معاقبته، مضيفًا أن هناك خصوصية كبيرة داخل المنتخب، والأمور داخلية، إلا أن اللاعب كرر المخالفة مرتين، فيما تم إنذاره بالمرة الأولى، ثم طبقت اللائحة الداخلية في المرة الثانية.

    وحول ما إذا كانت المخالفة تتعلق بوجبة عشاء، نفى المفرج تلك الرواية، مؤكدًا أن الأمر ما كان ليصل إلى هذا الحد، مؤكدًا أن الاستبعاد جاء بسبب تكرار مخالفة تمت معاقبة الجوير بسببها.

    ورد المفرج على سؤال حول سبب عدم اكتفاء المنتخب بتوقيع غرامة مالية على الجوير، بقوله "نحن في المنتخب نحتاج لثقة الجميع، ولكن لدينا نظام ولوائح، وأعتقد أن الجميع لا يريد أن يتحول المنتخب إلى فوضى".

    • إعلان

  • اعتذار الجوير

    ونشر مصعب الجوير بيان اعتذار، في قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، معلقًا" بسم الله الرحمن الرحيم. إشارة إلى الخبر الصادر عن المركز الإعلامي للمنتخب السعودي بشأن استبعادي من معسكر المنتخب، أود أن أوضح للشارع الرياضي والجماهير السعودية بأنني أتحمّل كامل المسؤولية عن التصرف الذي صدر مني، وأقرّ بخطئي دون تبرير أو أعذار.

    وأتقدم بخالص اعتذاري إلى سمو وزير الرياضة، ولسعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وإلى الجهازين الفني والإداري وزملائي اللاعبين، وجماهير منتخبنا الوطني، متمنيًا تقبّل اعتذاري.

    كما أؤكد احترامي الكامل للقرار الصادر، وحرصي على الاستفادة من هذا الموقف والالتزام بما يعكس مسؤولية تمثيل المنتخب، وسيحظى منتخبنا الوطني دائمًا بدعمي ومساندتي، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح. وتفضلوا بقبول خالص الاحترام والتقدير".

    An apology from Musab al-Juwair

  • المنتخب يعلن عن البديل

    وقرر المنتخب السعودي، بقيادة المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس، استدعاء مختار علي، وسط ميدان الاتحاد، من أجل الانضمام إلى قائمة الأخضر، بدلًا من مصعب الجوير.

    وطبقًا لذلك، فإن قائمة الأخضر المختارة للمشاركة في كأس الخليج العربي 27، ستكون على النحو التالي..

    حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد العويس، حامد يوسف.

    خط الدفاع: ريان حامد، عبد الإله العمري، جهاد ذكري، حسن كادش، نواف بوشل، حسان التمبكتي، متعب الحربي، محمد محزري، وزكريا هوساوي.

    خط الوسط: مختار علي، محمد كنو، محمد القحطاني، زياد الجهني، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، وعلاء آل حجي.

    الهجوم: سلطان مندش، محمد أبو الشامات، همام الهمامي، صالح أبو الشامات، عبد الله الحمدان، فراس البريكان، عبد الله آل سالم.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • العقيدي يعلّق على "الحارس الأول"

    وفي سياق آخر، أعرب نواف العقيدي، حارس مرمى المنتخب السعودي، عن أمله في تحقيق بطولة كأس الخليج، وإعادة اسم الأخضر إلى الواجهة بعد غياب طويل عن الألقاب، فيما علّق على هوية الحارس الذي سيقود المنتخب في خليجي 27، بقوله "المنتخب يملك ثلاثة حراس على مستوى عالٍ، ومن يلعب سنكون سندًا له، وكلنا يد واحدة، والأجدر والأكثر جاهزية هو من سيشارك".

    وأضاف العقيدي أن الجيل السعودي الحالي، بدأ كأبطال في الفئات السنية، سواءً الناشئين أو في بطولة آسيا تحت 21 عامًا، ورغم أن الفريق الأول يختلف بالطبع، إلا أنه يأمل في تحقيق تلك البطولة، مبينًا أن اللعب في السعودية وأمام جماهير المملكة، هو بمثابة نقطة قوة.

  • طريق الأخضر نحو اللقب الخليجي

    أوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الأولى النارية، والتي تضم إلى جانبه منتخبات العراق وعُمان والكويت، وهو ما يجعل مشوار "الأخضر" في دور المجموعات صعبًا للغاية بالنظر إلى قوة المنافسين وتاريخهم في البطولة.

    ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة الخليجية بمواجهة كلاسيكية مرتقبة أمام نظيره الكويتي يوم 23 سبتمبر الجاري على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وهي المواجهة التي تُعد ديربي تاريخيًا في بطولات الخليج.

    بعد ذلك، يصطدم الأخضر بالمنتخب العماني في الجولة الثانية يوم 26 سبتمبر الجاري، قبل أن يختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء ناري أمام المنتخب العراقي يوم 29 من الشهر نفسه، في مسار يتطلب تركيزًا عاليًا لحصد إحدى بطاقتي التأهل لنصف النهائي.