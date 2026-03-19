"عقاب غير مباشر" .. اتهامات باضطهاد الهلال أمام الأهلي بسبب موقفه من الحكام السعوديين

استمرارًا للجدل التحكيمي المصاحب لمباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت، أمس، الأربعاء، خرج الإعلامي خالد الدلاك، للاعتراض على ما جرى في القمة الأخيرة.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بعد الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين، حيث تقدم تيو هيرنانديز للهلال في الدقيقة 39، ورد إيفان توني بالتعادل للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي تألق فيها ياسين بونو، بشكل لافت، فتصدى لركلتين من إيفان توني وجالينو، فيما سجل ركلات الهلال الأربع، كل من روبن نيفيش، ماركوس ليوناردو، سلطان مندش، تيو هيرنانديز، ليتأهل الهلال للعب ضد الخلود في النهائي.