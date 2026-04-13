Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports
اضطر إلى التوقف عن التدريبات مع ريال مدريد: التكهنات تحوم حول كيليان مبابي قبل مباراة الإياب ضد بايرن ميونيخ

ريال مدريد قلق بشأن كيليان مبابي. قبل أيام قليلة من مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ، اضطر إلى إنهاء حصة تدريبية قبل الأوان.

وفقًا لما أعلنه نادي ريال مدريد يوم الأحد، لم يتمكن المهاجم من إكمال تدريبات الفريق لأسباب صحية.

  • بعد أن أصيب مبابي بجرح نازف فوق عينه اليمنى خلال المباراة المخيبة للآمال التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام جيرونا يوم الجمعة، كان لا يزال يشكو من الألم بعد يومين. ووفقًا لريال مدريد، فإن هذا الإجراء كان احترازيًا. 

    لم يحدد نادي مدريد ما إذا كان اللاعب الفرنسي سيكون جاهزاً للعب يوم الأربعاء. لكن استبعاد مبابي سيكون مفاجأة كبيرة، ما لم تكن عواقب الحادث خطيرة. ومن المعروف أن ريال مدريد عليه تعويض خسارته 2-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب البرنابيو. وكان مبابي هو نفسه من سجل الهدف الوحيد للفريق صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب. 

    وبمشاركته في 45 هدفاً في 38 مباراة رسمية، يمثل مبابي السلاح الأكبر في هجوم ريال مدريد. ويليه - بفارق كبير - فينيسيوس جونيور، الذي شارك بشكل مباشر في 30 هدفاً. 

    أثارت حادثة مبابي غضب الحكم مرة أخرى في مباراة ريال مدريد

    جاءت صدمة مبابي يوم الجمعة نتيجة لمشهد وقع في الدقيقة 88، عندما سقط أرضًا داخل منطقة الخمس ياردات بعد انطلاقة فردية رائعة وتدخل من المدافع الداخلي لخيرونزا فيتور ريس. وأثناء ذلك، أصابه خصمه بمرفقه في وجهه، مما استلزم خياطة وجه مبابي بثلاث غرز. 

    ومع ذلك، لم يُمنح ريال مدريد ركلة جزاء. لم يشير الحكم خافيير ألبيرولا روخاس إلى نقطة الجزاء - ولم يتدخل VAR أيضًا، مما تسبب في استياء شديد في معسكر مدريد. "لا أفهم لماذا لم يتدخل VAR"، قال المدرب ألفارو أربيلوا بغضب. "إذا كان يرغب في ذلك، يتدخل - وإذا لم يرغب، فلا يتدخل." 

    لم تكن هذه المرة الأولى التي يسود فيها استياء كبير في ريال مدريد تجاه طاقم التحكيم في الآونة الأخيرة. كان الحال كذلك بعد الهزيمة في مباراة الذهاب أمام بايرن ميونيخ. تسببت قراران من الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر في غضب لاحق. وفي مقدمة ذلك تقييم تدخل جوناثان تاه ضد مبابي، الذي أصابه في وتر العرقوب ولم يتلق سوى بطاقة صفراء. "لا أعرف كيف لم يحصل (تاه، محرر) على بطاقة حمراء بسبب المخالفة ضد مبابي، هذه قرارات لا يمكن فهمها"، قال أربيلوا غاضباً بعد صافرة النهاية.

    وبسبب خسارة النقطة أمام جيرونا، زاد الفارق مع المتصدر برشلونة في الدوري إلى تسع نقاط كاملة. وبذلك، أصبح لقب الدوري محسوماً تقريباً قبل سبع جولات من نهاية الموسم. 

  • كيليان مبابي: بيانات الأداء والإحصائيات في هذا الموسم

    الألعاب38
    هدف39
    تمريرات حاسمة6
