"اشعروا بالخطر" - تييري هنري يوجه تحذيرًا في دوري أبطال أوروبا إلى الفرق الطامحة للفوز باللقب بعد فوز برشلونة الساحق على نيوكاسل

لم يقتصر فوز برشلونة بنتيجة 8-3 في مجموع المباراتين على نيوكاسل على ضمان تأهله إلى دوري أبطال أوروبا فحسب، بل أعاد إحياء الثقة في عودة النادي إلى قمة كرة القدم العالمية. وقد أعجب المهاجم السابق هنري بهذا الأداء، مشيرًا إلى أن النتيجة أحدثت صدمة في البطولة لا يمكن تجاهلها.

ورغم أن الشوط الأول أمام فريق "المغاريب" أظهر بعض نقاط الضعف، إلا أن التعديلات التكتيكية التي أجريت في الاستراحة أثبتت أنها حاسمة. ويبدو أن فليك قد شكل فريقاً يجمع بين أسلوب برشلونة التقليدي والكثافة الحديثة التي لا هوادة فيها، مما أدى إلى إرباك فريق الدوري الإنجليزي الممتاز تماماً في المراحل الأخيرة من المباراة.