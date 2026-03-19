"اشعروا بالخطر" - تييري هنري يوجه تحذيرًا في دوري أبطال أوروبا إلى الفرق الطامحة للفوز باللقب بعد فوز برشلونة الساحق على نيوكاسل
تألق "البلوغرانا" في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"
لم يقتصر فوز برشلونة بنتيجة 8-3 في مجموع المباراتين على نيوكاسل على ضمان تأهله إلى دوري أبطال أوروبا فحسب، بل أعاد إحياء الثقة في عودة النادي إلى قمة كرة القدم العالمية. وقد أعجب المهاجم السابق هنري بهذا الأداء، مشيرًا إلى أن النتيجة أحدثت صدمة في البطولة لا يمكن تجاهلها.
ورغم أن الشوط الأول أمام فريق "المغاريب" أظهر بعض نقاط الضعف، إلا أن التعديلات التكتيكية التي أجريت في الاستراحة أثبتت أنها حاسمة. ويبدو أن فليك قد شكل فريقاً يجمع بين أسلوب برشلونة التقليدي والكثافة الحديثة التي لا هوادة فيها، مما أدى إلى إرباك فريق الدوري الإنجليزي الممتاز تماماً في المراحل الأخيرة من المباراة.
هنري يشيد بالتحول «القاتل» الذي حدث في الشوط الثاني
وبالتفكير في حجم هذا الأداء الهائل، أكد هنري أن هذه الليلة تمثل تحولاً في الترتيب الأوروبي. وكان الفرنسي يعمل كمحلل كروي عندما شاهد الهجوم الشرس في الشوط الثاني الذي حطم فريق إيدي هاو.
وقال هنري، وفقًا لما نقلته Barca Universal: "ما حدث ليس مجرد فوز، بل هو زلزال عالمي". "يا له من شوط ثانٍ! تحول كامل. شخصية مختلفة. تصميم قاتل. هذا هو برشلونة الحقيقي. عندما يريدون، يمكنهم فعل أي شيء".
أصداء «فريق الأحلام»
وذهب هنري إلى أبعد من ذلك، مشيرًا إلى أن هذا الفريق بدأ يحاكي الأسس الأسطورية التي أرساها يوهان كرويف خلال حقبة التغيير الجذري التي قادها كمدرب، وأطلق تحذيرًا شديد اللهجة لمنافسي برشلونة في دوري أبطال أوروبا.
"إنهم فريق رائع. تشاهدهم يلعبون وتقول: 'واو، يبدون مقنعين للغاية!'" قال هنري. "ثم تراهم على أرضهم وتشعر وكأن... وكأن فريق الأحلام الذي أسسه يوهان كرويف قد عاد! إيقاف برشلونة بهذه الطريقة؟ هذا شبه مستحيل! هذا هو وجه برشلونة تحت قيادة هانسي فليك. عندما يشتعل حماس الفريق، لا يترك شيئًا وراءه. تهانينا، برشلونة. أوروبا بدأت تشعر بالخطر."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ضمن فوز برشلونة على نيوكاسل مكانه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد. لكن قبل ذلك، سيواجه الفريق رايو فايكانو و«الروجيبلانكوس» في الدوري الإسباني. ويتصدر الكتالونيون حالياً الترتيب بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد.
