Endrick Lyon gfx (Goal only)Getty/Ai
علي رفعت

اشتياقه لكأس العالم يحركه.. إندريك يضرب العارضة وفونسيكا متهم أول في سقوطه أمام أوسير!

فوز هام لليون وحظ عاثر لإندريك!

نجح فريق ليون في حسم صراع النقاط الثلاث أمام ضيفه أوسير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الموقعة التي احتضنها ملعب الفريق اليوم. 

وسيطر ليون على مجريات اللعب بشكل كامل رغم اللحظات الصعبة التي عاشها أنصار الفريق في الشوط الأول نتيجة التعادل الإيجابي.

وسجل رومان ياريمشوك هدفين رائعين بينما أضاف البديل كورنتين توليسو الهدف الثالث ليؤكد تفوق فريقه ويمنح الجماهير ليلة سعيدة قبل المواجهات الحاسمة المقبلة في الدوري الفرنسي.

وشارك البرازيلي إندريك في المباراة وكان الشغل الشاغل للجماهير في إسبانيا وفرنسا والبرازيل بعدما شهد اللقاء تحولات فنية كبيرة في أداء اللاعب الشاب الذي تأرجح بين عزلة الأطراف وتوهج العمق الهجومي.


  • تخبط فني واتهامات تلاحق فونسيكا


    ظهر المدرب باولو فونسيكا في قفص الاتهام الجماهيري بسبب الطريقة التي أدار بها اللقاء في شوطه الأول رغم أن الفريق سيطر وكان أخطر، لكن اعتمد فونسيكا على وضع النجم البرازيلي إندريك في مركز الجناح الأيمن وهو ما تسبب في عزل الموهبة الشابة عن مناطق الخطورة تمامًا.

    وبدا إندريك تائهًا على الخط الجانبي للملعب مما أفقد الفريق فاعليته الهجومية المعهودة وحرمه من استغلال مهارات اللاعب في الاختراق من العمق كما فعل قبل أيام ضد باريس سان جيرمان.

    قرار فونسيكا لم يكن موفقًا تمامًا فقد أضاع مجهود اللاعب في النصف الأول من المباراة، واستمر هذا الوضع الباهت فنيًا حتى أدرك المدرب خطأه وقرر إعادة ترتيب الأوراق الهجومية في الوقت المناسب لإنقاذ الموقف قبل فوات الأوان.


  • تسديدة صاروخية وحلم المونديال


    كاد إندريك أن يسجل هدفًا للتاريخ في الدقيقة 32 من عمر اللقاء عندما أطلق تسديدة صاروخية هزت العارضة وأربكت حسابات حارس مرمى أوسير.

    تحرك إندريك في الملعب بدافع كبير لإثبات جدارته بالوجود في المحفل العالمي الكبير وهو ما يفسر قتاله على كل كرة ومحاولاته المستمرة لزيارة الشباك بشتى الطرق.

    ورغم أن العارضة حرمته من هدف محقق إلا أن روحه القتالية كانت واضحة للجميع طوال الدقائق التي قضاها فوق المستطيل الأخضر.


  • تحول خططي وتوهج في العمق


    تغير وجه المباراة تمامًا في الشوط الثاني بعدما قرر الجهاز الفني نقل إندريك إلى مركز قلب الهجوم وهو التغيير الذي حرر قدرات اللاعب البرازيلي بشكل فعلي.

    وأسفر هذا التحول عن تحسن في مستوى إندريك وبدا الانسجام واضحًا بينه وياريمشوك وتوليسو في المناطق الأمامية حيث سجل ياريمشوك هدفه الثاني في الدقيقة 71 ليحسم اللقاء فعليًا.

    وأثبتت الأرقام أن وجود إندريك في عمق الملعب يجعله أكثر تأثيرًا على المرمى ويمنح زملاءه مساحات أكبر للتحرك وتسجيل الأهداف بعيدًا عن قيود الجناح التي كبلت موهبته في البداية.


    بيت القصيد

    أثبتت مواجهة أوسير أن الموهبة وحدها لا تكفي في كرة القدم الحديثة دون توظيف تكتيكي سليم يبرز نقاط القوة ويخفي العيوب.

    خرج إندريك من اللقاء بدرس قاس مفاده أن وجوده في مركز قلب الهجوم هو الخيار الأمثل لاستخراج أفضل ما لديه من مهارات تهديفية وصناعة لعب.

    وسيبقى حلم كأس العالم هو المحرك الأساسي لهذه الجوهرة البرازيلية التي تسابق الزمن لإثبات أحقيتها في قيادة هجوم السامبا في الصيف، بعد أن خذله عدد الدقائق التي كان يحصل عليها في ريال مدريد.


