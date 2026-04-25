اشتياقه لكأس العالم يحركه.. إندريك يضرب العارضة وفونسيكا متهم أول في سقوطه أمام أوسير!

نجح فريق ليون في حسم صراع النقاط الثلاث أمام ضيفه أوسير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الموقعة التي احتضنها ملعب الفريق اليوم.
وسيطر ليون على مجريات اللعب بشكل كامل رغم اللحظات الصعبة التي عاشها أنصار الفريق في الشوط الأول نتيجة التعادل الإيجابي.
وسجل رومان ياريمشوك هدفين رائعين بينما أضاف البديل كورنتين توليسو الهدف الثالث ليؤكد تفوق فريقه ويمنح الجماهير ليلة سعيدة قبل المواجهات الحاسمة المقبلة في الدوري الفرنسي.
وشارك البرازيلي إندريك في المباراة وكان الشغل الشاغل للجماهير في إسبانيا وفرنسا والبرازيل بعدما شهد اللقاء تحولات فنية كبيرة في أداء اللاعب الشاب الذي تأرجح بين عزلة الأطراف وتوهج العمق الهجومي.