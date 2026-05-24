اشتباكات وإصابة في الرأس وتهديدات من الجماهير.. تأجيل مواجهة تورينو ويوفنتوس!

لحظات من القلق الشديد في تورينو قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة الديربي بين تورينو ويوفنتوس.

خلال الاشتباكات التي وقعت بين المشجعين خارج الملعب قبل المباراة، تم نقل مشجع ليوفنتوس إلى المستشفى في حالة طارئة بسبب إصابة في الرأس: يبدو أن المشجع قد أصيب بغاز مسيل للدموع.

توجه مانويل لوكاتيلي، قائد يوفنتوس، للتحدث مع مشجعي يوفنتوس المتطرفين، المتواجدين في قسم الضيوف، الذين طلبوا صراحةً من اللاعب رقم 5 في يوفنتوس ألا ينزل إلى الملعب وألا يخوض المباراة التي تم تعليقها مؤقتًا لأسباب أمنية، مهددين باقتحام الملعب.

وبعد محادثة قصيرة بين مدير شرطة تورينو والناديين، تم تأجيل انطلاق المباراة إلى الساعة 21:45.