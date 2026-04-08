الزعيم يرفض الاستسلام .. الهلال يلجأ لخطوة تصعيدية بقضية عبد الله الحمدان ومقترح لحل الأزمة وديًا!

الإعلامي السعودي عبد الله الحنيان قال عبر إذاعة "العربية إف إم":"الإدارة القانونية في الهلال اتخذت الخطوة مبكرًا، والموضوع يعتمد على المستندات والإثباتات التي يمتلكها النادي، أعتقد أن القصة لم تنته بعد وستطول في الأسابيع القادمة".

وأضاف:"هناك أحاديث عن التقدم بشكوى أخرى في غرفة فض المنازعات بحكم اختصاصها في مثل هذه الأمور الخاصة بعقود اللاعبين".

وتابع:"قانونيًا لا يوجد لدي الكثير من التفاصيل حول مدى قوة موقف الهلال، أهل الشأن أكثر دراية مني، وأتمنى أن يتم حل الأمور بالتراضي بين اللاعب والنادي بالتراضي، حتى لو لزم الأمر شراء ما تبقى من عقده".